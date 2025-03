Norris flirt met overstap naar Ferrari

Lando Norris en het team van McLaren zijn twee handen op één buik. De Brit was als juniorcoureur al aan het team verbonden, en nu gaat hij in de papajakleuren jagen op de titel. Norris is dol op McLaren, maar toch is er één ander team waar hij wel voor zou willen rijden.

Norris debuteerde in 2019 namens McLaren in de Formule 1. Hij groeide al snel uit tot het meubilair van het team, en hij stond aan de wieg van de wederopstanding. Vorig jaar daagde hij Max Verstappen uit in de strijd om de wereldtitel, maar hij kwam te kort. Voor veel mensen geldt hij dit jaar als de favoriet voor de wereldtitel. McLaren oogde sterk in de wintertest, en Norris mag de kar gaan proberen te trekken.

Hij voelt zich op zijn plaats bij McLaren. In een interview met NBC News wordt Norris gevraagd voor wel team hij zou tekenen als McLaren niet bestond. Lachend hint hij op Ferrari: "Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, maar ik weer precies voor welk team ik heel erg graag zou willen rijden! Dat is het team waar iedereen in zijn loopbaan graag een keer voor wil racen. Dat gezegd hebbende, ben ik heel erg blij met McLaren. Ze hebben me de kans gegeven in deze sport en ik heb eigenlijk mijn hele leven bij hen doorgebracht. Ik kijk er dus naar uit om nog vele jaren voor de papaja's te blijven vechten."

De titelfavoriet

Norris wordt daarna geconfronteerd met de favorietenrol van McLaren. Hij moet weer hard lachen: "Als je het zo zegt, klinkt dat heel goed! Na vorig jaar is dat voor iedereen de verwachting. Maar het is een nieuw jaar, al gaan we wel met goede hoop het nieuwe seizoen in. We hebben zelf ook hoge verwachtingen gesteld, en de wintertest was best positief. We weten het niet, maar we zijn op de juiste weg en we hebben vertrouwen. De concurrentie is ook sterk, dus we moeten afwachten tot Australië."