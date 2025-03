Hamilton jubelt: "We hebben het beste rijdersduo ooit!"

Lewis Hamilton begint dit jaar aan een nieuw avontuur bij Ferrari. Samen met Charles Leclerc gaat hij op jacht naar nieuwe successen. Hamilton is blij met de samenwerking met Leclerc, en hij stelt dat ze het beste rijdersduo uit de geschiedenis van de Formule 1 vormen.

Hamilton en Leclerc worden allebei gezien als zeer sterke coureurs. Hamilton heeft zeven wereldtitels achter zijn naam staan, terwijl Leclerc wordt gezien als de kroonprins van Ferrari. De twee coureurs kunnen het vooralsnog zeer goed met elkaar vinden, maar het is nog maar de vraag hoe dit op de baan zal gaan. De twee kunnen elkaar tegenkomen, en ze kunnen daarnaast ook rivalen in de strijd om de titel worden.

Beste rijdersduo ooit

Hamilton is in ieder geval enorm enthousiast over de samenwerking. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stelt in een video van Ferrari dat hij onderdeel uitmaakt van een historisch rijdersduo: "We zijn waarschijnlijk het beste rijdersduo ooit in de Formule 1! Ik heb me altijd voorgesteld hoe het zou zijn om in de cockpit te zitten, terwijl ik word omringd door de kleur rood. Ik zag mijn voorgangers altijd rondrijden in de kleur rood en ik vroeg me af hoe dat bij mij zou staan."

Titeldroom van Leclerc

Leclerc is ook tevreden, maar hij klinkt veel minder enthousiast dan Hamilton. De Monegask heeft een duidelijk doel voor ogen, en daarvoor heeft hij Ferrari nodig. In dezelfde video spreekt Leclerc zich uit over het aankomende seizoen: "De belangrijkste prioriteit is om Ferrari terug te brengen naar de top van de Formule 1. Ferrari is altijd mijn enige droom geweest. Nu wil ik de volgende droom gaan vervullen: wereldkampioen worden in het rood!" Ook Hamilton wil die wereldtitel gaan pakken, en dat kan voor een interessante dynamiek gaan zorgen. Ferrari zal ook gaan jagen op de constructeurstitel, de Italiaanse renstal werd vorig jaar nipt verslagen door McLaren.