Verstappen ergert zich aan uitgesproken FIA-president

FIA-president Mohammed Ben Sulayem strooide in de afgelopen maanden met opmerkelijke uitspraken. Zijn woorden en daden hebben voor ergernis gezorgd bij de coureurs. Max Verstappen stelt nu dat het beter is om niet alles te gaan roepen.

Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor ophef met zijn woorden over het taalgebruik van de coureurs. Hij vond dat coureurs geen rappers zijn, en dat ze een beetje op hun taalgebruik moeten letten. Hij is klaar met het gescheld van de coureurs, en voor dit jaar zijn de regels omtrent wangedrag aangepast. Coureurs kunnen hierdoor voor een scheldpartij een dikke boete verwachten, en als ze vaker de regels breken kunnen ze ook tegen schorsingen of het aftrekken van WK-punten aanlopen.

Schelden in het Limburgs

Verstappen is geen fan van het nieuwe scheldbeleid van de FIA. De Nederlander heeft er een duidelijke mening over, en hij reageerde grappend tijdens een media-evenement van Viaplay. Presentatrice Amber Bransten vraagt of hij al heeft geoefend met schelen in het Limburgs. Verstappen moest lachen: "Dat heb ik vroeger met het karten al vaak genoeg gedaan! Maar goed, uiteindelijk zijn dit allemaal hele onnozele dingen waar je helemaal niet mee bezig wil zijn."

V10-plannen

Verstappen is niet blij met de acties van Ben Sulayem. Het gaat bij hem niet alleen om het scheldbeleid, maar ook om andere zaken. Als Verstappen wordt gevraagd naar de uitspraken van Ben Sulayem over de terugkeer van V10-motoren, is hij duidelijk: "Ik vind dat natuurlijk een heel erg mooi idee, maar er moet eerst gekeken worden of zoiets wel mogelijk is. Ik denk dat het beter is om gewoon niet zoveel dingen te roepen. Je kunt dit soort dingen gewoon beter achter de schermen bespreken."

Ben Sulayem stelde vorige maand dat de V10-motoren misschien wel kunnen terugkeren in de Formule 1. De FIA-president wees naar de komst van de nieuwe duurzame brandstoffen. Deze worden volgend jaar geïntroduceerd, en dat kan kansen bieden voor de toekomst. De V10-krachtbronnen zijn populair onder de fans, en Ben Sulayem kreeg dan ook veel bijval.