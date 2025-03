Hamilton steunt ambitieuze plannen van FIA-president

FIA-president Mohammed Ben Sulayem opperde eind februari een bijzonder plan. Hij stelde dat de nieuwe duurzame brandstof een kans biedt voor de terugkeer van de iconische V10-motor. Lewis Hamilton is een groot voorstander van dit plan, en hij spreekt zijn volledige steun uit.

Vanaf volgend jaar gaat alles er anders uit zien in de Formule 1. De reglementen worden helemaal aangepast, en er wordt een nieuwe motorformule geïntroduceerd. Vanaf volgend jaar wordt er ook met een duurzame brandstof gereden, en dat kan kansen bieden voor de toekomst. Ben Sulayem denkt dat een terugkeer van de V10-krachtbronnen dan tot de mogelijkheden kan behoren, en hij kreeg direct steun.

Wisselende reacties

Red Bull-teambaas Christian Horner was het namelijk volledig eens met dit plan. Horner heeft wel oren naar de terugkeer van de V10, en veel fans deelden die mening. Toch was er ook kritiek, want niet iedereen vindt het een goed idee om nu al over een nieuwe motorformule te praten. Mercedes-teambaas Toto Wolff vond het namelijk veel te vroeg om hierover te gaan nadenken. Hij stelde dat ze hiermee de boodschap van de nieuwe motoren voor 2026 naar de achtergrond drukken. Daar is hij het niet mee eens. Wolff leek echter wel alleen te staan op dit standpunt.

Veel enthousiasme bij Hamilton

Iemand die het namelijk wel eens is met FIA-president Ben Sulayem en Horner, is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou de terugkeer van de V10 toejuichen. Tijdens een evenement van zijn team Ferrari in de Italiaanse stad Milaan werd Hamilton hiernaar gevraagd. Hij stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: "Ik hoop dat we over twintig jaar geweldige races hebben, en dat we dan auto's hebben die ook goed klinken! Ik hoop in ieder geval dat de auto's dan niet helemaal elektrisch zijn, maar met duurzame V10's of V12's, maar wel met een ecologische voetafdruk van nul of iets."