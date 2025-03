Ecclestone verkoopt mega F1-collectie aan Red Bull-erfgenaam

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft een groot deel van zijn collectie Formule 1-wagens verkocht. Het was al bekend dat hij zijn wagens ging verkopen, maar nu is duidelijk geworden wie de nieuwe eigenaar is. De historische bolides zijn gekocht door Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz.

Eind vorig jaar maakte Ecclestone bekend dat hij zijn auto's in de verkoop ging doen. De 94-jarige Brit heeft in zijn lange periode in de Formule 1 veel historische wagens aangeschaft. Het gaat om een collectie met een waarde van honderden miljoenen euro's, en Ecclestone vond dat het tijd was om de wagens te verkopen. De auto's zouden niet worden geveild, maar het ging om een onderhandse verkoop.

595 miljoen

Volgens het Britse Mail Online heeft Ecclestone nu een koper gevonden. De collectie, die waarschijnlijk zo'n 595 miljoen euro waard is, is verkocht aan Mark Mateschitz. Dit is de zoon van de in 2022 overleden Dietrich Mateschitz, en hij speelt nu een belangrijke rol binnen het Red Bull-bedrijf. Het is niet bekend hoeveel hij heeft betaald voor de collectie. Het gaat om een grote hoeveelheid bijzondere wagens. Zo is Mateschitz de nieuwe eigenaar van de Brabham BT46B fan car en de Ferrari F2002 waarbij Michael Schumacher in 2002 wereldkampioen werd.

Zeventig jaar F1-geschiedenis

Ecclestone is heel erg blij dat hij zijn wagens heeft kunnen verkopen. De Brit reageerde enthousiast in een verklaring: "Dit zijn unieke auto's. Ze hebben sportgeschiedenis geschreven en ze markeerden technologische mijlpalen. Ze belichamen zeventig jaar aan Formule 1-historie. Het betekent heel veel voor me dat de collectie nu in de beste handen is. Mark is de beste en de meest gewaardeerde eigenaar die we ons konden voorstellen."

Tentoonstellen

Mateschitz is trots dat hij deze wagens heeft gekocht. De Oostenrijker heeft grootse plannen met de collectie, zo laat hij weten in zijn verklaring: "Ik ben heel erg blij dat Bernie mij de zorg van deze historische en belangrijke collectie toevertrouwt. Deze wordt zeer zorgvuldig bewaard en in de loop der jaren uitgebreid. In de nabije toekomst wordt deze ook op een geschikte locatie toegankelijk gemaakt voor publiek."