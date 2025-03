Topteams gewaarschuwd voor strijd met 'agressieve' Verstappen

Max Verstappen opent dit jaar de jacht op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De concurrentie is echter zeer sterk, en het is niet de verwachting dat Verstappen als de favoriet aan het seizoen begint. Martin Brundle denkt dat de Nederlander niet rustig aan gaat doen, de concurrentie is gewaarschuwd.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Hij begon goed aan het seizoen met een vrachtlading aan zeges, maar hij kreeg het zwaarder toen zijn team Red Bull de draad kwijtraakte. Verstappen haalde alles uit de kast om zo goed mogelijk te scoren, en hij gaf zijn tegenstanders weinig ruimte. Het resulteerde in een aantal zeer felle clashes met onder meer Lando Norris.

Geen andere aanpak

Het is de vraag hoe Verstappen dit jaar de gevechten aan gaat. Martin Brundle weet het antwoord op dit vraagstuk al, hij stelt dat Verstappen zeker niet rustiger aan zal gaan doen. De oud-coureur en huidig commentator legt zijn mening uit bij zijn werkgever Sky Sports: "Hij zal exact op dezelfde manier gaan racen. Zo zit hij nou eenmaal in elkaar en daarom is hij ook een viervoudig wereldkampioen geworden. We hebben dat gezien in de duels tegen Lewis Hamilton in 2021 en recenter ook in de duels tegen Lando Norris."

Agressiever racen

Brundle ziet dat de concurrentie sterk is, maar hij stelde ook dat Verstappen de absolute topfavoriet is voor de wereldtitel. De Brit heeft in de afgelopen jaren gezien hoe Verstappen racet, en hij verwacht dus niet dat de Nederlander iets gaat veranderen. Brundle gaat verder met zijn verhaal: "Als het spannend wordt, dan gaat Max alleen maar agressiever racen. Hij is zó slim en hij heeft genoeg skills om de reglementen helemaal van boven tot onder uit zijn hoofd te kennen. Hij is soms inderdaad te agressief, maar hij laat het wel voor zich werken."