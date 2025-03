Mercedes-icoon baalt van Hamilton-overstap na 'gestolen' titel in 2021

Lewis Hamilton komt dit jaar voor het eerst uit voor het team van Ferrari. Na elf jaar trok hij eind vorig seizoen de deur bij Mercedes achter zich dicht. De teleurstellend was groot, en Mercedes-icoon Norbert Haug stelt dat hij er erg verdrietig over was.

In zijn eerste winter als Ferrari-coureur leek Hamilton wel herboren. De zevenvoudig wereldkampioen barst van het zelfvertrouwen, en hij gelooft in het project van Ferrari. Het is een wereld van verschil vergeleken met zijn laatste periode bij het team van Mercedes. Vorig jaar liep hij rond met zijn ziel onder zijn arm, en hij leek niet langer de motivatie van een topcoureur te hebben. Nu is die motivatie terug, en wil hij gaan scoren met Ferrari.

Verdrietig

Bij Mercedes balen ze nog steeds van het vertrek van Hamilton. Voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug is er zeer teleurgesteld over, zo legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Ik vind het eigenlijk heel verdrietig, als ik eerlijk ben. Ik had nooit verwacht dat Lewis een overstap zou maken. Ik ken hem al sinds hij veertien is, onze relatie is nog steeds goed. Ik had hem jaren niet gezien... En ik weet het gewoon niet. Als je zo lang met mensen omgaat, dan is het net alsof de laatste vergadering gisteren was."

Achtste titel

Haug heeft wel veel vertrouwen in Hamilton. Het voormalig Mercedes-kopstuk weet zeker dat Hamilton bij Ferrari gaat scoren: "Iedereen die denkt dat hij op zijn veertigste opgeeft, en dat hij minder gas gaat geven, heeft het mis. Hij zal alles gaan geven bij Ferrari. Ik vertrouw er zeker op dat hij elke race de maximaal mogelijke prestatie gaat leveren. En als de auto goed is, waarom zou het dan niet lukken met de achtste titel?"

Gestolen titel

Haug is van mening dat Hamilton recht heeft op de achtste titel. Hij claimt dat Hamiltons achtste wereldtitel in 2021 werd 'gestolen': "De laatste paar jaar waren lastig, sinds we de titel waren verloren in 2021. Dat was echt een gestolen titel, er is geen andere manier om het te zeggen. Dat kwam toen door de verkeerde beslissing met de Safety Car, maar daarna vond er een terugslag plaats. Met de auto en het team leden we veel tegenslagen, ook vorig jaar. De races die werden gewonnen, waren onder lage temperaturen."