Brundle stellig: "Verstappen is de titelfavoriet"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. Het lijkt echter een zware opgave te gaan worden, want zijn team Red Bull geldt niet als de favoriet. Martin Brundle ziet het anders, en hij stelt dat Verstappen de favoriet is.

Verstappen en Red Bull kenden in Bahrein een aardige testweek. Ze hadden een aantal problemen, maar verder zag het er aardig uit. De concurrentie zag er echter iets sterker uit, en veel mensen zien McLaren als de favoriet. Het lijkt er dus op dat Verstappen het moeilijk gaat krijgen, en dat hij niet zomaar zijn vijfde wereldtitel kan gaan pakken. Het wordt dus een zeer interessant seizoen.

Lastige omstandigheden tijdens wintertest

Volgens oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle is Verstappen gewoon de favoriet. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports stelt Brundle dat de concurrentie zich eerst moet bewijzen: "We moeten het afwachten. Het zag er oké uit bij de wintertest. Ze zeiden dat ze veel problemen van vorig jaar hebben opgelost, maar we zagen Max ook hoofdschuddend en met spinnende wielen in de auto zitten. Hij was boos, omdat zijn auto spinde. Ik had niet echt het gevoel dat de nieuwe RB21 op rails lag, maar het waren ook best lastige omstandigheden tijdens de wintertest."

Overduidelijke favoriet

Ondanks dat Brundle een aantal hindernissen ziet bij Red Bull, ziet hij weinig problemen voor Verstappen. De Britse commentator is dan ook helder in zijn voorspelling: "Max begint voor mij als de favoriet aan het seizoen. Hij is de duidelijke nummer één bij het team en Red Bull zou ook met oplossingen moeten komen. Max is zó snel, zó goed en hij weet hoe hij wereldtitels moet gaan pakken. Voor Lewis Hamilton geldt precies hetzelfde, maar mannen als Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri weten dat niet." Brundle geeft de concurrentie van Verstappen dus veel minder kansen.