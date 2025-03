Verstappen geen titelkandidaat: "Maakt geen kans op wereldtitel"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Zijn team Red Bull Racing wordt echter niet gezien als de titelfavoriet. Ralf Schumacher sluit dan ook uit dat Verstappen dit jaar de wereldtitel gaat pakken.

Verstappen had het vorig jaar niet makkelijk in de tweede helft van het seizoen. Hij begon goed aan 2024 met een vrachtlading aan zeges, maar daarna zakten de prestaties flink in. Verstappen moest hard werken, en hij haalde elke keer het maximale uit de auto. Hierdoor kon de concurrentie niet in de buurt komen, en kroonde Verstappen zich in Las Vegas voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen.

Geen kans

Red Bull kende een redelijke testweek in Bahrein, maar McLaren lijkt wel sneller te zijn. Dit zorgt voor twijfel over de titelkansen van Verstappen. Oud-coureur Ralf Schumacher heeft geen twijfel, zo legt hij uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Verstappen maakt geen kans op het wereldkampioenschap van 2025. Volgens mij was dat vorig jaar al duidelijk. Red Bull was op het begin al sterk, maar ze wisten niet hoe ze met de auto om moesten gaan. Gelukkig wist Max uiteindelijk een soort redding te brengen."

Aan alles komt een einde

Schumacher ziet dat er een soort wisseling van de wacht aan het plaatsvinden is. De Duitser zag dat er iets gebeurde in de mindset van Verstappen. Schumacher denkt dat hij dit begrijpt: "Max begint eraan te wennen. Alles moet op een bepaald moment eindigen. Daarom denk ik dat hij geen kans maakt. Misschien zal het hem helpen in zijn beslissing over wat er hierna gaat komen, ik denk dat het lastig gaat worden. McLaren zit heel ver naar voren. Ze zijn sneller in de langzame bochten. Vorig jaar stuurde de auto niet helemaal geweldig aan de voorkant, maar dat hebben ze nu op weten te lossen. De vooras is verbeterd, en dat is ook zo bij Ferrari. Ik ben heel benieuwd."