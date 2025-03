Uitgefloten Red Bull moet zich niet aanstellen: "Beetje voor de lol"

Het nieuwe Formule 1-seizoen begon vorige maand met een eerste rel. Max Verstappen en Christian Horner werden uitgefloten tijdens het F1 75 Live-evenement. Het zorgde voor veel kritiek en ophef, maar volgens Günther Steiner wordt er van een mug een olifant gemaakt.

Alle teams presenteerden vorige maand in de O2 Arena hun nieuwe auto's. Toen Christian Horner op het podium verscheen om de Red Bull RB21 aan het publiek voor te stellen, barstte er een fluitconcert los op de tribunes. Toen even later ook Max Verstappen zijn gezicht liet zien, werd er weer gefloten. De Britse fans ontvingen kritiek, en autosportfederatie FIA haalde zelfs heel erg hard uit.

Populair

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat er van een mug een olifant wordt gemaakt. De uitgesproken Italiaan geeft zijn mening bij ESPN: "Ik denk dat het gewoon heel populair is om Horner uit te joelen op dit moment. Ik denk niet dat ze het deden om echt gemeen te doen ofzo. Het was gewoon een beetje lol. Volgens mij was dit geen slecht boegeroep, alsof mensen echt boos op hem waren ofzo. Je hebt altijd de 'goede' en de 'slechte' kant, en op dat moment was Red Bull de groep waar je boe tegen roept. Maar het is nu een beetje een trend. Iedereen doet mee, maar niet om gemeen te doen."

Overdreven gedoe

Steiner stelt dat de meeste mensen nu een beetje overdrijven: "Ze moeten het niet zo serieus nemen als de meeste mensen op dit moment doen. Volgens mij overdrijven we allemaal een beetje. Hoe meer je dat doet, hoe vaker het voor gaat komen. Dit is gewoon olie op het vuur. En dat de FIA met een statement komt... Dit zijn gewoon gepassioneerde fans, en boegeroep is niet per se slecht. Net zoals dat je kan klappen voor iemand, het hoort er gewoon allemaal bij. Dit is gewoon het uiten van emotie. Als je geen emotie hebt, dan wordt het allemaal saai. We zijn nog steeds gewoon mensen."