Russell haalt weer uit naar Verstappen: "Laat me niet pesten"

Max Verstappen en George Russell zorgden eind vorig jaar voor ophef. Ze maakten openlijk ruzie, en die hebben ze nooit bijgelegd. Russell blijft nog steeds bij zijn standpunt, en stelt dat hij zich niet zomaar laat pesten door Verstappen.

De ruzie tussen Verstappen en Russell ontstond vorig jaar na de kwalificatie in Qatar. Verstappen verloor daar zijn pole position, omdat hij Russell zou hebben geblokkeerd. Hij reageerde furieus en riep na de race dat hij al zijn respect was verloren voor Russell. De Britse Mercedes-coureur reageerde fel, en omschreef Verstappen als een pestkop. De Brit blijft bij dat standpunt staan, en de ruzie suddert nog steeds op de achtergrond.

Gaat Verstappen Russell vervangen?

Opvallend genoeg heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff er nooit een geheim van gemaakt dat hij Verstappen naar het team wil halen. Dit kan ervoor zorgen dat Russell zijn zitje verliest. Russell kent deze verhalen, en hij spreekt zich uit bij de BBC: "Ik denk niet dat er iets van druk is. Ik moet blijven doen wat ik doe, dat doe ik al mijn hele loopbaan. Er verandert dus niets. Het is ook iets waar ik niet aan denk. Ik sta honderd procent achter mezelf. Zo simpel is het. Je moet presteren, en dan is alles er. Ik wil vechten met de beste coureurs, ik heb niet het gevoel dat er aan mij wordt getwijfeld."

Russell laat zich niet pesten

Als Russell wil vechten met de beste coureurs, dan moet hij ook de strijd aangaan met Verstappen. Hij had vorig jaar een flinke ruzie met hem, en hij krabbelt niet terug. Russell blijft fel op dit onderwerp: "Ik liet me niet zomaar pesten. Mensen lijken altijd te buigen voor hem. Zo pak ik mijn zaken gewoon niet aan. Ik heb hier niet om de beste vrienden te zijn met een wereldkampioen. Ik ben hier om te winnen. Dat is ook zijn mentaliteit. Ik ben nooit bang geweest om te vechten met Max, ik sta altijd klaar voor een gevecht."