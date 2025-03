Mercedes kan titel vergeten: "Dan hebben ze iemand anders nodig"

Het team van Mercedes neemt dit jaar een groot risico. Ze hebben met Andrea Kimi Antonelli gekozen voor een jonge debutant als teamgenoot van George Russell. Eddie Jordan blijft het een vreemde keuze vinden, en stelt dat Mercedes voor Carlos Sainz had moeten kiezen.

Antonelli is bij Mercedes de opvolger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaat daar zijn dromen najagen, en Mercedes moet gaan opbouwen met Antonelli. De Italiaan wordt gezien als een groot talent, en Mercedes heeft hem zo goed mogelijk voorbereid op het echte werk. Tijdens de testdagen in Bahrein maakte hij geen grote fouten, maar hij moet nu wel gaan scoren.

Carlos Sainz

In de podcast 'Formula for Success' bespreken David Coulthard en Eddie Jordan de keuze van Mercedes. Coulthard stelt dat Antonelli misschien wel de best voorbereide rookie ooit is, maar oud-teambaas Jordan denkt er anders over: "Je zegt dat ze in hem investeren, maar ze besparen waarschijnlijk vijftig miljoen per jaar op het salaris van Hamilton. Dat is een enorme zak met geld. Laten we eerst maar eens kijken wat hij ervan bakt. Voor mij blijft dit namelijk een verrassende keuze. Ik denk nog steeds dat ze voor Carlos Sainz hadden moeten gaan."

Constructeurstitel

Jordan denkt dat Mercedes vooral zichzelf dwars zit met de keuze voor Antonelli. De Ierse oud-teambaas vindt namelijk dat Mercedes zichzelf in de vingers snijdt in het kampioenschap: "Als Mercedes het constructeurskampioenschap wil winnen, dan hebben ze iemand anders dan Antonelli nodig. Met alle respect, in je eerste jaar kun je dat gewoon niet doen. En als het hem wel lukt, dan ben ik de eerste die zegt dat hij het geweldig heeft gedaan. Maar ik ben nog niet overtuigd. Misschien moet ik mijn woorden straks gaan inslikken en blijkt hij sensationeel te zijn, maar op dit moment is hij een groot vraagteken. Mercedes vraagt enorm veel van hem."