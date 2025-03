FIA gaat Ferrari en McLaren extra controleren na klacht Red Bull

De rel omtrent de doorbuigende achtervleugels lijkt nog niet voorbij te zijn. De FIA gaat vanaf de Australische Grand Prix strengere controles uitvoeren, maar daarvoor lijken ze ook iets anders te gaan doen. Na klachten van Red Bull lijken ze op bezoek te gaan bij McLaren en Ferrari.

Begin dit jaar kondigde de FIA aan dat ze gaan ingrijpen op het gebied van de flexende vleugels. Vanaf de Australische Grand Prix worden de achtervleugels strenger gecontroleerd. De teams kunnen daarna nog eventjes gebruikmaken van doorbuigende voorvleugels. Op dit gebied worden er pas vanaf de Spaanse Grand Prix strengere controles uitgevoerd. Het zorgt ervoor dat het einde van de flexiwings nabij is.

Tijdens de testweek in Bahrein bleek dat een aantal teams gebruikmaakte van een eerder illegaal verklaard trucje. Een aantal teams, waaronder McLaren, zou gebruikmaken van een achtervleugel waarbij een soort mini DRS-effect zou ontstaan. Red Bull sloeg alarm, en de FIA greep in. Ze zijn het zat en vanaf het raceweekend in Australië gaan ze strengere controles uitvoeren op dit gebied. De eerder aangekondigde controles worden dus aangescherpt.

Extra controles

Volgens het Italiaanse medium Formula Uno Analisi Technica neemt Red Bull de zaak zeer serieus. Technisch directeur Pierre Waché zou in Bahrein bij de FIA hebben geklaagd, maar hij kreeg geen gehoor. Red Bull besloot volgens het Italiaanse medium daarna een officiële klacht in te dienen bij de FIA. De autosportfederatie heeft daarop besloten om strenge controles te gaan uitvoeren bij de teams van McLaren en Ferrari. Dat betekent dat een delegatie van de FIA nog voor de start van het nieuwe seizoen op bezoek gaat bij de fabrieken van deze twee teams om strenge controles uit te voeren.

Relletjes

Het zorgt ervoor dat er bij de start van het nieuwe seizoen direct al veel druk op de teams staat. Ze zullen elkaar stevig in de gaten gaan houden, en het is niet uitgesloten dat er weer veel klachten worden ingediend. Vorig jaar was dat niet anders, toen de teams regelmatig met de beschuldigende vinger naar elkaar wezen. Het resulteerde in een aantal relletjes en irritatie bij de teams.