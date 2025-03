FIA is het zat en komt met strenge controles voor illegale truc

Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen, maar het gaat nu alweer om allerlei trucjes. Tijdens de testweek in Bahrein viel op dat een aantal teams weer met de mini-DRS reden. De FIA is het zat, en ze zullen vanaf de Australische Grand Prix streng gaan controleren op deze zaak.

Het was al eventjes bekend dat de FIA ging ingrijpen op het gebied van flexiwings. Eerder dit jaar werd bekend dat ze vanaf de seizoensopener in Australië streng gaan controleren bij de achtervleugels, terwijl ze vanaf de Spaanse Grand Prix ook zullen gaan ingrijpen bij de voorvleugels. Hiermee lijkt de saga omtrent de bewegende vleugels ten einde te komen, maar in Bahrein werd duidelijk dat dit niet het geval was.

Bij het team van Red Bull sloegen ze alarm. Ze hadden ontdekt dat een aantal teams tijdens de testweek reden met eerder verboden achtervleugels. Het ging om vleugels met mini-DRS. Het team van McLaren reed vorig jaar in Azerbeidzjan met een achtervleugel die zover doorboog, dat er een soort mini DRS-effect ontstond. De vleugel werd eerst niet illegaal verklaard, maar de FIA vroeg wel aan McLaren om het onderdeel niet meer te gebruiken.

FIA is het zat

Volgens AutoRacer gaat de FIA vanaf de Australische Grand Prix extra hard optreden tegen de vleugels met het mini DRS-effect. Het Italiaanse medium meldt dat FIA-kopstuk Nikolas Tombazis het zat is, en dat de teams nu een officieel verzoek hebben gekregen voor nieuwe maatregelen met betrekking tot de visuele controle van de achtervleugels. Hiermee kan het doorbuigen van de achtervleugels beter worden gemonitord.

Extra camera's

Het zou volgens AutoRacer gaan om extra camera's die op de auto worden geplaatst. Hiermee kan het doorbuigen beter worden gecontroleerd. Er is nog maar weinig tijd om deze wijzigingen door te voeren, maar de FIA wil dit al gaan toepassen in Melbourne. Het gaat om camera's die op de auto worden geplaatst naast de camera's die er nu al zitten. Het doel is om te kijken hoever de vleugels doorbuigen, en of er echt gebruik wordt gemaakt van de mini-DRS. Het zorgt ervoor dat de teams de nieuwe statische controles moeilijker kunnen gaan omzeilen.