Spanningen bij FIA lopen hoog op: juridische strijd dreigt

De sfeer binnen autosportfederatie FIA is zeer gespannen. Nadat een aantal prominenten leden vorige week werden geweigerd bij een belangrijke vergadering, lijkt de bom op barsten te staan. De Britse autosportbond Motorsport UK overweegt nu zelfs juridische stappen.

Het is geen geheim dat het al geruime tijd onrustig is binnen de internationale autosportfederatie. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgt met zijn acties voor veel ergernis. De coureurs zijn niet blij met zijn beleid op het gebied van wangedrag, en ook binnen de organisatie is er ergernis. Toen vorige week een aantal leden niet aanwezig mochten zijn bij een belangrijke vergadering, werd duidelijk dat er iets aan de hand was.

De FIA wilde dat de deelnemers aan de vergadering een geheimhoudingsverklaring zouden ondertekenen. Een aantal leden weigerden dat, en daarom mochten ze niet naar binnen. Eén van de mensen die de verklaring weigerde tot ondertekenen, is Motorsport UK-voorzitter David Richards. Hij is woest, en in een open brief heeft hij nu hard uitgehaald naar de internationale autosportfederatie.

In strijd met de statuten

In een brief gericht aan de leden van Motorsport UK legt Richards uit wat er aan de hand is. Hij stelt dat de acties van de FIA onder leiding van Ben Sulayem in strijd zijn met de eigen statuten, en dat de acties niet voldoen aan de standaardniveaus van transparantie, verantwoording en integriteit in sportbestuur. Richards stelt dat hij van plan is de FIA te herinneren aan hun verantwoordelijkheden en dat hij hen ter verantwoording wil roepen namens de sport en de leden wereldwijd.

Geheimhoudingsverklaring

Richards ergert zich al geruime tijd aan de gang van zaken binnen de FIA. De druppel die de emmer deed overlopen is de vraag om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Hij maakte bezwaar tegen een aantal zaken, die hij nu met de buitenwereld deelt. In de brief stelt Richards dat er een aantal punten waren waar hij tegen is. Zo wordt alles als vertrouwelijk beschouwd, waardoor hij niet wist wat hij kon delen. Daarnaast kan de FIA zelf bepalen wanneer de regels werden overschreden, zonder proces. Het derde punt van Richards, is dat er een boete van 50.000 euro zou worden uitgedeeld als d regels worden overschreden.

Juridische stappen

Richards stelt dat Motorsport UK nu juridische stappen overweegt tegen de FIA. Hij stelt in de brief dat hun advocaten samen met hun Franse adviseurs een aantal vragen aan de FIA heeft voorgelegd. Volgens de voorzitter is er nog geen antwoord gekomen op de vraag waar in de statuten staat dat een gekozen lid van een vergadering kan worden uitgesloten. Als er geen actie komt, dan neemt Motorsport UK juridische stappen tegen de FIA. Hiermee bereikt de onrust binnen de autosportfederatie een kookpunt.