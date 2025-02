Onrust binnen FIA houdt aan: kopstukken uitgesloten van vergadering

De onrust binnen autosportfederatie FIA blijft aanhouden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakt zich niet populair, en het lijkt erop dat er nu weer een incident heeft plaatsgevonden. Het lijkt erop dat een aantal kopstukken zijn uitgesloten van een vergadering.

Ben Sulayem heeft zich in de afgelopen jaren niet populair gemaakt. Hij kwam met een aantal controversiële uitspraken over het taalgebruik van de coureurs, reageerde gepikeerd op kritiek en paste een aantal regels aan. Daarnaast vertrokken er ook een aantal kopstukken bij de autosportfederatie. Deze onrust lijkt niet te zijn verdwenen, want op woensdag heeft er weer een incident plaatsgevonden.

Geheimhoudingsverklaring

Vandaag stond er een belangrijke vergadering van de FIA op het programma. Volgens BBC Sport werden er echter twee belangrijke figuren uitgesloten van een vergadering na een meningsverschil met Ben Sulayem. De kopstukken zouden hebben geweigerd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Het document zou de leden verbieden om zaken die relevant zijn voor de FIA buiten vergaderingen te bespreken. Ben Sulayem zou hebben geëist dat dit document zou worden ondertekend, omdat hij zich zorgen maakt over het lekken van informatie naar de media.

Reid & Richards

Volgens BBC Sport zouden Robert Reid en David Richards hebben geweigerd om het document te ondertekenen. Dat zijn niet de kleinste namen, beide mannen vervullen een grote rol binnen de autosportfederatie. Reid is de vicevoorzitter van de FIA op het sportieve gebied, en Richards is de vertegenwoordiger van de Britse autosportfederatie. Het is opvallend dat ze zijn uitgesloten van de vergadering, en het geeft weer aan dat het nog altijd rommelt binnen de FIA. Richards was eerder kritisch op een aantal beslissingen van Ben Sulayem, terwijl Reid op de achtergrond bleef. Het feit dat ze niet aanwezig mochten zijn bij de vergadering van vandaag, is dus zeer opvallend. Wat er nu gaat gebeuren, is onbekend.

