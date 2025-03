Netflix onthult pijnlijk einde van Red Bull-droom Ricciardo

De Red Bull-teams beleefden vorig jaar een onrustig seizoen. Er vond een soort stoelendans plaats tijdens het seizoen, met Daniel Ricciardo als grootste verliezer. Uit nieuwe beelden van Netflix blijkt dat hij zeer serieus werd overwogen voor het zitje naast Max Verstappen.

Tot verbazing van velen kreeg Ricciardo vorig jaar nog een kans bij VCARB. De populaire Australiër droomde hardop van een terugkeer bij het grote Red Bull Racing. Al snel werd echter duidelijk dat dit er niet echt in zat, en na de Grand Prix van Singapore werd het boek voor Ricciardo gesloten. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die vanaf dit jaar de teamgenoot is van Verstappen bij Red Bull.

Sprookje

Het vertrek van Ricciardo wordt uitgebreid behandeld in het nieuwe seizoen van Drive to Survive. In de Netflix-serie deelde Ricciardo zijn grote droom: "Ik zou het geweldig vinden om opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen te worden en daarmee het sprookje af te maken. Maar dat gaat niet gebeuren door enkel en alleen erover te fantaseren. Ik moet daar zelf werk van maken."

In Drive to Survive komt ook Red Bull-teambaas Christian Horner aan het woord over de situatie van Ricciardo. Hij maakte heel duidelijk wat de kansen voor de Australische coureur precies waren: "De scenario's zijn extreem. Of hij claimt het zitje bij Red Bull Racing, of hij zit straks weer thuis op zijn boerderij in Perth."

Droom niet uitgekomen

Het is voor niemand een verrassing dat het verhaal geen mooi einde heeft gekregen. Na de race in Singapore werd Ricciardo dus vervangen, waarna hij ook uit de media verdween. Hij verscheen nog amper in de openbaarheid, maar hij sprak zich na zijn ontslag wel uit bij Netflix: "Dit is het dan. Mijn droom was om wereldkampioen te worden en er zaten enkele jaren bij waar ik echt dacht dat het kon. Ik ben dichtbij gekomen. Maar ik had anders naar mezelf gekeken als ik hier wel als wereldkampioen had gezeten? Dat denk ik niet."