Hamilton reageert op racistische Italiaanse sportfans

Lewis Hamilton begint zich steeds meer thuis te voelen in Italië. Sinds hij voor Ferrari rijdt, wordt hij op handen gedragen door de Tifosi. Toch hebben racistische incidenten in het Italiaanse voetbal ervoor gezorgd dat Hamilton heel even twijfelde over zijn overstap.

Hamilton maakt niet alleen indruk op de baan, maar ook in de maatschappelijke wereld. In zijn laatste Mercedes-jaren zette hij zich in voor gelijke rechten en meer kansen voor ondervertegenwoordigde groepen. Hamilton opende de strijd tegen racisme, en hij kreeg steun van zijn toenmalige team Mercedes en de andere coureurs. Ook bij Ferrari staan ze achter Hamiltons plannen en zijn strijd tegen racisme. Hij hoopt voor een inclusievere werkomgeving bij Ferrari te kunnen zorgen.

Incidenten uit het verleden

Hamilton was in het verleden zelf het slachtoffer van racistische incidenten. In Italië zijn voetballers van kleur in de afgelopen jaren regelmatig het slachtoffer geworden van racisme in de Serie A. Het is een groot probleem, en aan TIME Magazine laat Hamilton weten dat hij dit in zijn hoofd zat toen hij onderhandelde met Ferrari. Hij kijkt eerst kort terug op de incidenten waar hij zelf mee te maken heeft gehad in het verleden: "Ik wil niet stil blijven staan." Het gaat hier om incidenten in zijn jeugd toen hij nog in de karts reed. Ook in zijn eerste F1-jaren waren er incidenten.

Serie A

Na zijn korte reactie op zijn eigen verleden, gaat hij verder over de incidenten in de Serie A. In de Italiaanse voetbalcompetitie kregen spelers van kleur zoals AC Milan-keeper Mike Maignan te maken met racisme in de sport. Hamilton kent deze incidenten: "Ik ga er niet over liegen, het heeft zeker in mijn hoofd gespeeld toen ik nadacht over mijn keuze. Zoals je wel vaker ziet bij veel dingen, is het vaak een heel erg klein groep mensen die de trend zetten voor veel meer mensen. Ik denk niet dat dit voor mij een probleem gaat worden hier."