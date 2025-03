Tsunoda wil Red Bull-familie niet verlaten

De toekomst van Yuki Tsunoda binnen de Red Bull-familie is onzeker. Zijn contract bij Racing Bulls loopt na dit jaar af, en Red Bull gaat ook afscheid nemen van Honda. Tsunoda denkt nog niet aan de toekomst, maar hij stelt wel dat hij zich heel erg goed voelt bij de Red Bull-familie.

Tsunoda rijdt sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. Afgelopen winter hoopte hij in aanmerking te komen voor het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull, maar er werd een andere keuze gemaakt. Niet Tsunoda, maar Liam Lawson kreeg de promotie. Tsunoda lijkt hierdoor een beetje vast te zitten bij Racing Bulls, terwijl er ook grote Red Bull-talenten aan de poort beginnen te rammelen. Het zorgt ervoor dat zijn toekomst onzeker begint te worden.

Familie

De geruchten over een overstap naar een ander team beginnen ook aan te zwellen. Als Tsunoda door de internationale media wordt gevraagd of hij naar een ander team gaat, reageert hij eerst grappend: "Misschien als Racing Bulls weer de naam verandert!" Daarna wordt hij serieus: "We gaan het zien, het hangt van mijn prestaties af. Ik zou graag bij de Red Bull-familie willen blijven, op wat voor manier dan ook. Als dat bij Red Bull Racing zou kunnen, dan zou dat fantastisch zijn. Maar als dat niet lukt, dan zou het nog steeds geweldig zijn om onderdeel te blijven van dit team."

Support van het team

Tsunoda voelt zich verbonden met de mensen bij het team uit Faenza. De Japanner stipt dit aan als een belangrijk punt: "Dat vind ik als coureur ook echt belangrijk, dat ik mezelf zo kan ontwikkelen en me kan richten op de dingen die ik zelf graag wil doen. We willen allemaal dezelfde kant opgaan en ik voel veel support vanuit het team, en dat betekent heel veel voor me. Ongeacht wat er gebeurt, ik weet zeker dat er interessante opties voorbij zullen komen. Maar mijn hoofddoel is om bij dit team te blijven, binnen de Red Bull-familie."