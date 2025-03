F1-legende looft Verstappen, maar ziet Norris als titelfavoriet

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en het lijkt erop dat het een spannend jaar gaat worden. Max Verstappen wil zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, terwijl Lando Norris ook als een favoriet wordt gezien. Mika Häkkinen complimenteert Verstappen, maar denkt dat Norris klaar is voor de titel.

Norris probeerde vorig jaar Verstappen van zijn troon te stoten. Dit mislukte volledig, omdat Verstappen simpelweg te sterk en te slim was. Verstappen had een sterke seizoenstart, en na een aantal grote problemen bij Red Bull wist hij zich te herstellen. Norris kon geen vuist maken, maar wist zijn werkgever McLaren wel de constructeurstitel te bezorgen. Dit jaar moet alles anders gaan, en azen ze op de wereldtitel.

Verstappen

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van Verstappen. Het is dan ook niet vreemd dat de Finse autosportlegende een aantal mooie woorden overgeeft voor Verstappen: "Je kunt getalenteerd zijn en een fantastische coureur zijn, maar om wereldkampioen te worden is er meer nodig dan dat. Het vereist keihard werken met je team. Max heeft vier keer de wereldtitel gewonnen. Ik won twee keer de titel, en dat was heel zwaar werk. Vier keer winnen? Zo'n prestatie noteer je niet zomaar. Daar heb je een ongelooflijke mentale kracht voor nodig, en een gigantische voorbereiding in je jeugd."

Zonder succes

Häkkinen denkt dat Norris klaar is voor de titel. Hij stelt dat hij alles in zich heeft om wereldkampioen te worden. Hij maakt eerst de vergelijking met zichzelf: "Ik heb jarenlang in de Formule 1 geracet zonder grote successen. Waarom dat uitbleef? Gedeeltelijk vanwege mijn eigen ontwikkeling als coureur en deels omdat de auto niet goed genoeg was. Je blijft jezelf ontwikkelen en pushen om een betere coureur te worden, en dat betekent risico's nemen. Risico's brengen je in situaties waarin je fouten maakt."

Risico's genomen

De Finse oud-coureur stelt dat Norris dat nu allemaal achter de rug heeft: "Ik denk dat Lando als die fasen in zijn loopbaan heeft doorlopen. Hij heeft risico's genomen, hij is kritisch op zichzelf geweest en hij heeft alles gegeven. Mensen vragen zich af of hij er klaar voor is en of hij mentaal met de druk kan omgaan. Wanneer je geen wereldkampioen bent en naar dat doel toewerkt, dan gaat dat gepaard met fouten. Ik denk dat Lando er klaar voor is. Hij is er helemaal klaar voor om zijn doel te bereiken en hij kan wereldkampioen worden."