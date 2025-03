Hadjar enthousiast over 'fucking snelle' Racing Bulls-bolide

De Franse coureur Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van Racing Bulls gaat hij op jacht naar succes, en hij heeft er enorm veel zin in. Tijdens de wintertest was zijn gevoel goed, zo laat hij weten op een manier waar ze bij de FIA waarschijnlijk niet blij mee zijn.

Eind vorig jaar werd Hadjar gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda bij Racing Bulls. De Fransman had voldoende indruk gemaakt in de Formule 2, en het is geen geheim dat Helmut Marko het wel in hem ziet zitten. Hadjar heeft al een aantal vrije trainingen gereden, maar nu is het tijd voor het echte werk. In Bahrein reed hij vorige week de nodige rondjes tijdens de wintertest, en dat stemde hem tevreden.

Fucking snel

Zijn eerste indrukken van de nieuwe VCARB02 waren namelijk goed. Hij is er heel erg enthousiast over als hij zich uitspreekt in een interview met Motorsportweek: "Hij is fucking snel! Dat is momenteel alle feedback die ik je kan geven. Ik heb niet zoveel ervaring in de Formule 1. Ik weet niet wat een geweldige auto is. Als het moet zijn zoals een McLaren, dan weet ik niet hoe die zich zou moeten gedragen. Ik heb geen idee. Dus voor mij is dit snel."

Snelle leerling

Hadjars enthousiasme is groot. Zijn taalgebruik zal alleen iets minder goed vallen bij de FIA, want de regels omtrent wangedrag zijn aangescherpt. Nu levert het hem waarschijnlijk geen boete op, maar zijn enthousiasme over de auto van Racing Bulls blijft enorm groot: "Als ik terugkijk naar de sessie die ik afwerkte op woensdag, dan voelde alles voor mij comfortabel aan. Het voelde niet alsof het mijn eerste dag was. Ik pas me snel aan, en ik ben er klaar voor om door te gaan." Het feit dat hij een snelle leerling is, is voor hem belangrijk: "Anders zou ik hier niet zijn."