Hamilton kan achtste titel vergeten: "Heel onrealistisch"

Lewis Hamilton maakt er geen geheim van: hij wil dit jaar zijn achtste wereldtitel gaan pakken. De Brit is overgestapt naar Ferrari, waar het moet gaan gebeuren. Ralf Schumacher wenst hem succes, en stelt dat het enorm onrealistisch is dat hij dit wereldkampioen gaat worden.

Hamilton stond vorige week in Bahrein in het middelpunt van de aandacht. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liep voor het eerst in het scharlakenrood door de paddock. Sinds zijn overstap naar Ferrari gaat er geen dag voorbij dat hij in de spotlights staat. Hamilton wil niet voor de lol voor Ferrari gaan rijden, hij wil de wereldtitel gaan pakken. Het moet zijn achtste titel worden, iets wat nog nooit iemand voor elkaar heeft gekregen.

Hamilton staat nu nog op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Ze hebben allebei zeven titels, en Hamilton heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij die achtste titel wil gaan pakken. Hij denkt dat dit mogelijk is bij Ferrari, en de eerste indrukken waren goed. Er waren wat probleempjes tijdens de testweek in Bahrein, maar over het algemeen was de indruk bij Ferrari goed. Het geeft de burger moed, maar ze weten wel dat het zwaar wordt in de strijd met McLaren, Red Bull en Mercedes.

Onrealistisch

Bij Ferrari treft Hamilton met Charles Leclerc een hoog aangeschreven teamgenoot. De Monegask is de kroonprins van Ferrari, maar toch lijken de meeste mensen uit te gaan van een titel van Hamilton. Oud-coureur Ralf Schumacher deelt die mening niet. Bij persbureau DPA noemt hij een titel voor Hamilton heel onrealistisch: "Als iemand het voor elkaar gaat krijgen bij Ferrari, dan denk ik op een of andere manier dat dat Leclerc zal zijn."

Zes tot acht maanden

Schumacher stelt dat het simpelweg te lastig is om zomaar te landen bij een nieuw team. Hamilton is al sinds half januari bezig met wennen, maar volgens de Duitse oud-coureur duurt dit proces nog veel langer: "Als je naar een nieuw team gaat, dan duurt het ten minste zes tot acht maanden voordat je de omgeving echt eigen hebt gemaakt, en dat je jezelf kan bewijzen in die omgeving. Het maakt niet uit wat je doet en hoe snel je je comfortabel voelt. Dat was mijn gevoel ten minste."