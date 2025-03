"Wolff beloofde Hamilton niet met Verstappen te praten"

Het team van Mercedes moest vorig jaar in actie komen toen bekend werd dat Lewis Hamilton ging vertrekken. Hamilton vertrok naar Ferrari, en hij werd opgevolgd door Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff lijkt in beelden van Netflix een onthulling te doen over Max Verstappen.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat Hamilton ging vertrekken, moest Wolff snel gaan zoeken naar een opvolger. De meeste andere topcoureurs lagen al vast, en Mercedes moest nadenken. Wolff probeerde te profiteren van de onrust bij Red Bull Racing, en hij flirtte meerdere keren met Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen leek echter niet te zitten wachten op een overstap. Mercedes kwam uiteindelijk uit bij hun eigen talent Antonelli.

Meerdere opties

Nu blijkt dat Wolff voor een lastige keuze kwam te staan toen Hamilton vertrok. Uit fragmenten uit de Netflix-serie 'Drive to Survive' blijkt hoe dit ging. In een scène bespreekt de Mercedes-teambaas de plannen met zijn vrouw Susie Wolff. Hij vraagt zich af of George Russell goed genoeg is om het team te leiden, en wie Hamilton moet opvolgen: "Carlos Sainz is iemand om naar te kijken. Hij heeft een paar goede performances gehad. Fernando Alonso heeft racepace, zijn racecraft is nog steeds heel erg goed."

Verstappen

Het feit dat Wolff Alonso als een optie ziet, valt minder goed bij zijn vrouw. Haar antwoord is namelijk helder: "Je kan toch geen nieuw tijdperk beginnen met een lang contract voor Fernando? Het is iets tijdelijks." Dan stelt ze een opvallende vraag aan haar man: "Denk je dat Max geen optie is?" De Mercedes-teambaas geeft dan een helder antwoord: "Ik denk het wel. Maar als je alle races in een seizoen wint, dan denk ik dat hij dat wel is." Zijn vrouw beaamt dat: "Er is niet veel reden om te vertrekken."

Belofte aan Hamilton

Het gesprek tussen de Wolffs wordt afgesloten met een opmerkelijke uitspraak van de teambaas. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas lijkt namelijk te suggereren dat hij Hamilton had toegezegd eerder geen gesprekken te voeren met Verstappen: "Ik heb nog niet met hem gesproken, omdat ik Lewis had beloofd om niet met hem te praten. Maar ik zal dat gesprek nu wel gaan voeren."