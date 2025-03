Bezoek Mazepin aan Alpine in F1 paddock zorgt voor opschudding

Tijdens de wintertest in Bahrein waren er vorige week aantal opvallende gezichten te zien in de paddock. Bij Alpine werd Dmitry Mazepin gespot, de vader van F1-verschoppeling Nikita Mazepin. Alpine-teambaas Oliver Oakes wil hier niet te veel over kwijt.

Dmitry Mazepin was met zijn bedrijf Uralkali de titelsponsor van het team van Haas in 2021. Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, sneed Haas alle banden met Uralkali en Mazepin door. Het zorgde voor een aantal rechtszaken, en Haas ondervond zelf vorig jaar nog hinder van de zaak. Uralkali had in Zandvoort beslag laten liggen op alle eigendommen van Haas, totdat er werd voldaan aan een aantal eisen. Het liep uiteindelijk met een sisser af.

Banden met Alpine-teambaas

Er werd dan ook met verbazing gereageerd toen Dmitry Mazepin vorige week werd gespot in de paddock in Bahrein. De steenrijke Rus werd gespot rond het team van Alpine. Hij sprak daar onder meer met speciaal adviseur Flavio Briatore, maar het was onduidelijk waarom hij precies aanwezig was. Het feit dat hij aanwezig was bij Alpine, is an sich niet vreemd. Hij was in het verleden namelijk betrokken bij het Formule 2-team van Hitech, waar Oliver Oakes ook één van de kopstukken was. Inmiddels zijn ze allebei vertrokken bij het team.

Oakes reageert

Oakes is vandaag de dag de teambaas van Alpine. De lijntjes zijn aanwezig, en het zorgt vanzelfsprekend voor de nodige vraagtekens. Het is immers volledig onduidelijk wat Mazepin in de paddock deed en wat zijn doel was. Oakes werd hiernaar gevraagd door Motorsport.com: "Ja, ik heb hallo tegen hem gezegd. Ik heb hem niet ontmoet. Ja, hij is een vriend van me, ik heb met hem samengewerkt bij Hitech. Hij was hier om bij te praten met een andere vriend van hem. Het was fijn om hem even te zien. Ik wil er niet te veel op ingaan, de wereld is een rare plek."