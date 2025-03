Ferrari zit Aston Martin dwars na winnen rechtszaak

Het team van Aston Martin lijkt voorlopig niet te kunnen beschikken over de diensten van Enrico Cardile. Hij komt over van Ferrari, maar mag voorlopig niet aan zijn nieuwe baan beginnen. Ferrari heeft namelijk een rechtszaak gewonnen over deze zaak.

Vorig jaar werd bekend dat Aston Martin Cardile had vastgelegd. De Italiaan was bij Ferrari de technische directeur van het chassis, en hij speelde een belangrijke rol binnen het team. Met Cardile haalde Aston Martin een belangrijke naam binnen, die een belangrijke rol moet gaan spelen in het nieuwe technische team. Topontwerper Adrian Newey begon op maandag aan zijn nieuwe job, maar Cardile is nog niet gespot in Silverstone.

Afgelopen week werd al duidelijk dat er veel onduidelijkheid bestond over de begindatum van Cardile. Nu blijkt dat Ferrari naar de rechter is gestapt. De Italiaanse renstal was niet blij dat Cardile, die van zijn contract nog niet mocht beginnen bij Aston Martin, wel al dingen had gedaan voor het nieuwe team. Ferrari stapte naar de rechter in Modena, en daar boekten ze een juridische zege. Cardile mag niets voor Aston Martin doen voor het einde van zijn gardening leave, waardoor hij pas in juli echt aan de slag kan gaan.

18 juli

Ferrari en Aston Martin deelden niets over deze zaak. Nu het toch aan het licht is gekomen, komt Ferrari in gesprek met The Race met een verklaring: "Met betrekking tot het recente nieuws over de timing van Enrico Cardile's komst bij Aston Martin, verduidelijkt Ferrari dat de rechtbank van Modena een paar weken geleden heeft bevolen dat Cardile onmiddellijk moet stoppen met elke vorm van samenwerking met Aston Martin tot 18 juli."

Afspraken geschonden

Bij Ferrari vonden ze dat Cardile de afspraken had geschonden. Ze namen het dan ook serieus, zo blijkt uit de rest van de verklaring: "In deze urgente procedurele fase oordeelde de rechter in Modena dat onze voormalig werknemer de afspraken al had geschonden over de non-concurrentiebeding. Het doel hiervan was juist om te voorkomen dat andere Formule 1-teams een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel zouden behalen door Cardile eerder in dienst te nemen dan toegestaan, waardoor Ferrari onherstelbare schade zou ondervinden."