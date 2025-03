Hamilton denkt niet aan stoppen: "Kan tot mijn 50ste doorgaan"

Lewis Hamilton begint dit jaar op zijn veertigste aan een nieuw avontuur in de Formule 1. Hij rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari, waar hij gaat jagen op nieuwe successen. Volgens Hamilton speelt leeftijd geen rol, hij vindt zichzelf namelijk topfit en onvergelijkbaar met leeftijdsgenoten.

Hamilton is na Fernando Alonso de oudste coureur in het huidige Formule 1-veld. Beide coureurs worden nog steeds gezien als absolute toppers, maar toch zijn er mensen die twijfelen aan hun leeftijd. Dat geldt ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff, die vorig jaar terugkeek op het vertrek van Hamilton bij zijn team. Hij stelde in het boek 'Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane' dat hij Hamilton een kort contract had gegeven, omdat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft.

Eigen reis gemaakt

Wolff stelde in het boek dat cognitieve scherpte heel erg belangrijk is in de sport. In een interview met het toonaangevende TIME Magazine wordt Hamilton nu geconfronteerd met deze woorden van Wolff: "Vergelijk me nooit met iemand anders. Ik ben de eerste en de enige zwarte coureur in deze sport. Ik ben anders gebouwd. Ik heb heel erg veel meegemaakt. Ik heb mijn eigen reis gemaakt. Je kunt me niet vergelijken met een andere 40-jarige coureur uit het verleden of het heden. Omdat ze in niets op mij lijken. Ik ben hongerig, gedreven, en heb geen vrouw of kinderen. Ik ben gefocust op één ding: winnen."

Geen pensioen

Voor Hamilton is winnen zijn nummer één prioriteit. Het heeft al zijn focus, en hij wil zijn recordbrekende achtste wereldtitel gaan pakken. Hamilton is gebrand op succes: "Ik weet precies waar de Poolster is. Ik weet waar ik naartoe moet. Ik weet hoe ik er moet komen. Het is ver en het zal moeilijk worden om er te komen, maar ik weet dat ik alle ingrediënten heb, alle mensen en een geweldig team om me heen. Dus het is hoe graag je het wil. En ik kan je niet uitleggen hoe graag ik het wil"

Hamilton weet dat er een mogelijkheid bestaat dat hij dit jaar geen gooi kan doen naar de wereldtitel. Als het nu niet lukt, dan is er volgend jaar weer een kans. Stoppen staat namelijk voorlopig niet in het woordenboek van Hamilton: "Wat ik je kan vertellen is dat een pensioen nergens op mijn radar staat. Ik kan hier wel tot mijn 50ste blijven, wie weet?"