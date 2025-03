Verstappen genomineerd voor belangrijke sportprijs

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur had het niet makkelijk, maar hij gaf zijn concurrenten geen kans om hem van de troon te stoten. Deze prestaties leveren hem nu een nominatie voor een prestigieuze Laureus Award op.

De Laureus Awards worden sinds 2000 jaarlijks uitgereikt aan de beste sporters en sportteams in verschillende categorieën. De prijzen worden ook wel gezien als de Oscars van de sport, en het is voor velen dan ook enorme eer om deze prijs te ontvangen. Dit jaar worden de prijzen op 21 april uitgereikt in de Spaanse hoofdstad, en vandaag zijn de nominaties voor de Laureus Awards bekendgemaakt.

Grote namen

Max Verstappen heeft ook een nominatie in de categorie sportman van het jaar ontvangen van de organisatie. De Nederlander krijgt concurrentie van een aantal grote namen uit de sportwereld. Naast de Red Bull-coureur zijn ook de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de Zweedse polsstokhoogspringer Mondo Dulpantis, de Franse zwemmer Léon Marchand en de Sloveense wielrenner Tadej Pogacar genomineerd. Verstappen kan de prijs voor de tweede keer winnen, in 2022 viel hij namelijk ook in de prijzen. Vorig jaar was hij ook genomineerd, maar toen ging de eer naar de tennisser Novak Djokovic.

Naast Verstappen maakt er ook een andere Nederlander kans op een prijs. Hardloopster Sifan Hassan is na haar zege op de Olympische marathon ook genomineerd voor de titel sportvrouw van het jaar. De autosportwereld is ook goed vertegenwoordigd. Naast Verstappen kan ook het team van McLaren winnen. De Britse renstal is genomineerd in de categorie sportploeg van het jaar. Daar nemen ze het op tegen de Boston Celtics, de vrouwenploeg van FC Barcelona, Real Madrid, de Spaanse voetballers en het Amerikaanse Olympische basketbalteam.

Schumacher, Vettel & Hamilton

De autosportwereld doet het altijd goed bij de Laureus Awards. Michael Schumacher wist de prijs twee keer op zijn naam te schrijven, terwijl ook Sebastian Vettel en Lewis Hamilton al eens in de prijzen vielen. De teams van Renault, Brawn en Mercedes wonnen ook al eens. Daarnaast wonnen Daniel Ricciardo en Nico Rosberg al eens een prijs voor de doorbraak van het jaar, terwijl Sophia Floersch een prijs heeft gewonnen voor de beste comeback.