Recordkampioen Hamilton gaat strijd aan met Trump

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari in de Formule 1. Bij de Italiaanse renstal gaat hij hard verder met zijn strijd voor meer gelijkheid. Hij heeft geen boodschap aan het feit dat de Amerikaanse president Donald Trump deze diversiteitsprogramma's in de ban wil doen.

Hamilton toonde zich in de afgelopen jaren een echte strijders voor gelijke rechten. Na de moord op George Floyd in 2020 besloot Hamilton zich uit te spreken, en ging hij de strijd aan tegen racisme, en voor meer inclusiviteit. Hij zette de Hamilton Commission op, en hij deed er alles aan om voor een inclusievere autosportwereld te creëren. Vanuit de sport ontving hij heel erg veel steun.

Zijn diversiteitsprogramma viel goed bij het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal stonden ze vierkant achter Hamilton, en ze stonden hem bij om een meer diverse groep mensen aan te trekken. Het plan wierp zijn vruchten af, en ze namen meer personeel van onder gerepresenteerde groepen aan. Hierdoor ontstond er een diverse werkomgeving, tot vreugde van Hamilton.

Terug naar het begin

Nu hij voor Ferrari gaat rijden, moet Hamilton afscheid nemen van deze diverse groep mensen. Bij de Italiaanse renstal gaat hij echter gewoon verder met zijn missie. In een interview met TIME Magazine gaat hij hierop in: "Ik heb inderdaad gedacht 'oh mijn God, ik heb eindelijk een meer diverse werkplek waar we jaren aan hebben gebouwd, en nu ga ik terug naar mijn begintijd bij Mercedes, waar het niet divers was'."

Donald Trump

Bij Ferrari staan ze volledig achter Hamiltons plannen. In de wereld worden deze programma's echter steeds meer aangevallen. De Amerikaanse president Donald Trump richt zijn pijlen op deze diversiteitsprogramma's, die hij liever kwijt dan rijk is. Hamilton heeft daar geen boodschap aan: "Ik kan niet veranderen wat hij doet, of wat de overheid doet. Alles wat ik kan doen, is dat mijn omgeving, mensen kan binnenbrengen. Tijdens deze reis zullen er krachten zijn die dat tegengaan, om redenen die ik misschien niet kan doorgronden. Dat houdt me echter niet tegen. Het is een gevecht dat we aan blijven gaan."