Herbert steunt Wolff als FIA-president

Tijdens de testweek in Bahrein ging er een opvallend verhaal rond. Susie Wolff werd namelijk in verband gebracht met de rol van FIA-president. In hoeverre ze echt interesse heeft, is niet duidelijk. Johnny Herbert zou haar in ieder geval steunen.

Sinds eind 2021 is Mohammed Ben Sulayem de president van de FIA. Hij heeft in de afgelopen jaren voor veel controverse gezorgd met zijn gedrag, uitspraken en nieuwe regels. Eind dit jaar zijn er nieuwe presidentsverkiezingen, en het is nog niet duidelijk of Ben Sulayem concurrentie gaat krijgen. Vorige week werd echter gesteld dat Susie Wolff interesse zou hebben in deze rol. De oud-coureur en vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tegenwoordig een leidende functie bij de F1 Academy.

Schat aan ervaring

Oud-coureur Johnny Herbert zou Wolff een geschikte kandidaat vinden als ze mee gaat doen met de presidentsverkiezingen. Herbert, die begin dit jaar werd weggestuurd als FIA-steward, wordt door CasinoApps om zijn mening gevraagd: "Het zou geen probleem moeten zijn dat Susie Wolff Ben Sulayem gaat uitdagen. Ze heeft een schat aan ervaring als coureur in verschillende klassen, van haar periode bij Williams en het rijden in Formule 1-wagens, in de Duitse toerwagenserie, en natuurlijk omdat ze getrouwd is met Toto en nu tegelijkertijd de F1 Academy doet."

Toekomst van de Formule 1

Herbert is van mening dat Wolff voldoet aan het profiel voor een president van de FIA. Hij ziet allerlei positieve punten die belangrijk zijn voor het leiden van een internationale sportorganisatie. De Britse oud-coureur stelt dat ze een positieve bijdrage kan gaan leveren aan de toekomst van de autosport, en vooral de Formule 1: "Ze beschikt over heel veel goede ervaringen. Ze is ook een heel slimme vrouw die veel kan gaan toevoegen aan de toekomst van de Formule 1. Als zij vindt dat ze iets kan toevoegen, waarom dan niet?"