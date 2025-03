Leclerc wijst eerste grote Ferrari-problemen aan

Het team van Ferrari heeft dit jaar maar één doel: het behalen van de wereldtitel. Tijdens de testweek in Bahrein zagen ze er niet slecht uit, maar het kan altijd beter. Ferrari-coureur Charles Leclerc wijst de eerste probleempjes van het team alvast aan.

Ferrari kende in Bahrein een aardige testweek. Leclerc en zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton waren regelmatig in de bovenste regionen van de tijdenlijst te vinden, en ze maakten geen grote fouten. Toch ging niet alles naar wens, want op de laatste testdag stond Hamilton geruime tijd in de pits met problemen. Ferrari wordt dan ook niet gezien als de titelfavoriet, al begint het seizoen pas over anderhalve week in Australië.

Weersomstandigheden

Leclerc klinkt nog niet heel enthousiast als hij kijkt naar de prestaties van Ferrari in de testweek. De Monegask kwam met een eerste reactie bij de Italiaanse tak van Sky Sports: "We hebben de cijfers die we hadden verwacht ongeveer wel gezien. Het weer heeft tijdens deze dagen ongetwijfeld een grote rol gespeeld, niet alleen qua temperatuur, maar ook vanwege de wind. Ik zou echter wel nog even wachten met het uitspreken van concrete voorspellingen."

Problemen

Bij Ferrari waren er wel wat problemen. Zo oogde de auto niet heel stabiel, zo geeft Leclerc ook eerlijk toe: "Op dit moment werken we hard aan het verbeteren van de balans. De laatste twee dagen hadden we daar wel een beetje moeite mee. We zullen het in Melbourne pas weten, maar vanwege de moeite met de balans gaan we daar nu meer op focussen. Het is nog wat lastig om dit echt te bevestigen, want ik denk niet dat ik Bahrein ooit op deze manier heb meegemaakt. Het was koud, het regende, en dit zijn niet de ideale omstandigheden die we zijn gewend. Dus het is lastig om een vergelijking te maken met eerdere jaren."

Leclerc heeft met Ferrari ook naar de concurrenten gekeken. Ze kijken vooral naar McLaren, het team dat vorig jaar de constructeurstitel pakte. Leclerc gaat verder met zijn verhaal: "Het was belangrijk voor ons om te weten wat we missen ten opzichte van hen, maar ook op basis van mijn eigen gevoel. Er is nog veel werk aan de winkel voordat we klaar zijn voor Melbourne en samen met Lewis proberen we daar nu aan te werken."