Coureurs vormen blok tegen de FIA

Autosportfederatie FIA zorgde in de winter voor de nodige ophef. Het zorgde ervoor dat de coureurs kritisch reageerden. Mercedes-coureur George Russell is ook één van de kopstukken van de GPDA, en hij stelt dat de coureurs nu eensgezinder zijn dan ooit.

De FIA paste in de winter de regels omtrent wangedrag van coureurs aan. Hierdoor kunnen coureurs bij het gebruik van een scheldwoordje al zwaar worden gestraft. Het is geen geheim dat de coureurs hier niet blij mee zijn, maar coureursvakbond GPDA is nog niet met een officiële reactie gekomen. Wel versterkten ze hun bestuur, want Williams-coureur Carlos Sainz is sinds vorige week één van de directeuren.

Blij met Sainz

Hij treft in het bestuur van de GPDA Mercedes-coureur George Russell. Hij speelt al geruime tijd een belangrijke rol binnen de vakbond. De Brit liet in Bahrein aan de internationale media weten dat hij hier heel erg blij mee is: "Het is geweldig om Carlos bij de GPDA te hebben. Hij is zeker weten een geweldige coureur, hij is een heel erg slim en wijs persoon. En hij draait ook al heel erg lang mee in de Formule 1."

Opluchting

De komst van Sainz zorgt ook voor opluchting bij Russell. In de afgelopen jaren was hij namelijk de enige actieve Formule 1-coureur in het bestuur van de GPDA: "Natuurlijk was er in het verleden altijd meer dan één coureur-voorzitter, maar sinds Vettel eind 2022 met pensioen is gegaan, ben ik het de laatste paar jaar alleen geweest. Dus ik ben blij dat de vragen wat gelijker kunnen worden verdeeld tussen mij en een andere coureur."

Eensgezinde coureurs

Russell ziet dat de coureurs steeds nauwe gaan samenwerken. Samen kunnen ze een vuist vormen tegen de FIA, die in de afgelopen maanden voor veel onrust hebben gezorgd met vreemde regels. Russell stelt dat de coureurs heel goed weten wat ze willen: "Maar ik denk dat we met zijn twintigen waarschijnlijk eensgezinder zijn dan ooit, vooral me alles wat er buiten het circuit gebeurt. En om Carlos ook als één van de belangrijkste stemmen te hebben, is dat denk ik een geweldige toevoeging."