Vasseur verwacht geen pijnlijke strijd tussen Hamilton en Leclerc

Het team van Ferrari beschikt met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over twee topcoureurs. Ze gaan dit jaar op jacht naar de wereldtitel, maar dat kan voor interne onrust gaan zorgen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt dat dit helemaal geen probleem gaat worden.

Ferrari maakte vorig jaar bekend dat ze Hamilton hadden gecontracteerd. De Brit kwam afgelopen winter over van Mercedes, en hij wordt nu al gezien als de nieuwe superster van Ferrari. Bij het Italiaanse team treft hij Charles Leclerc, die wordt gezien als de ster van de toekomst van Ferrari. In Bahrein trokken ze tijdens de testweek veel samen op, en ze hebben goede hoop in een goed seizoen.

Het hoofddoel

Als Ferrari om de titel kan vechten, dan kunnen Leclerc en Hamilton allebei gaan jagen op goud. Dit kan mogelijk voor een interne clash gaan zorgen, maar Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich hier geen zorgen over. Bij Canal+ legt hij dat uit: "Ze hoeven er niet aan herinnerd te worden wat het hoofddoel is voor dit jaar. We hebben het niet uitgebreid hoeven te bespreken. Het doel is duidelijk: wereldkampioen worden met Ferrari. Dan zullen we wel zien met wie, waar en hoe."

Ander baantje zoeken

Vasseur stelt dat Hamilton en Leclerc heel erg goed begrijpen wat hun taken zijn. De Franse teambaas legt uit dat ze volledig toegewijd zijn aan het team: "Het is altijd heel makkelijk om een heel goed leven te leiden binnen een team voor de eerste Grands Prix. Als er dan oorlog binnen de tent was geweest op dat punt van het seizoen, dan zou je een ander baantje moeten zoeken!"

Nu nog geen problemen

Vasseur begrijpt wel dat nu alles nog rustig is binnen het team. De Franse teambaas legt uit waarom de situatie nu nog helemaal rustig is: "Op dit moment gaat het allemaal heel goed, ze kunnen heel goed met elkaar overweg en we werken uitstekend samen. Ze hebben de tijd gehad om te wennen aan het idee dat zij zouden samenwerken, aangezien we het vorig jaar al hebben aangekondigd. Ze hebben al veel tijd met elkaar kunnen doorbrengen, zonder direct concurrenten te zijn."