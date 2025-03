Manager Piastri prijst Verstappen de hemel in

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander heeft een aardige testweek achter de rug, maar geldt nog niet als de titelfavoriet. Oud-coureur Mark Webber blijft wel een groot fan van hem, en hij omschrijft Verstappen als de maatstaf van de sport.

Verstappens team Red Bull heeft een aardig testweek achter de rug. Ze wisten niet extreem veel rondjes te rijden, maar ondanks een aantal probleempjes was Verstappen wel redelijk tevreden. McLaren oogde sterker, maar toch durft niemand Verstappen af te schrijven. De wereldkampioen wordt immers nog altijd gezien als de beste coureur van het moment, en hij zal vol voor de wereldtitel gaan.

Maatstaf

Ook voormalig Formule 1-coureur Mark Webber is nog altijd onder de indruk van Verstappen. De Australiër geeft zijn goudeerlijke mening bij Ziggo Sport: "Max is de maatstaf. Hij had vorig jaar echt een uitzonderlijk seizoen. Ik keek vol bewondering toe, want hij had een auto die overduidelijk niet altijd de beste was. Brazilië was echt de genadeslag, dat was prachtig om te zien. Ik keek naar elke sector en dacht: 'wauw'. Dat is waar de Formule 1 om draait, dat je zo nu en dan iemand als Max van die grote prestaties neer ziet zetten. Dat is speciaal om te zien."

Piastri

Webber is vandaag de dag werkzaam voor een concurrent van Verstappen. Hij is de manager van McLaren-coureur Oscar Piastri, en hij geeft uitleg over hoe het nu gaat met zijn pupil: "Als je elk weekend vooraan staat, dan gaat het om heel kleine marges. Hij zat al steeds heel erg dicht tegen Lando aan. In aantallen misschien niet, maar het gat was ontzettend klein. Het gaat nu om kleine stapjes. Waar kunnen we nog verbeteren? We analyseren alles, want hij zit inmiddels wel echt bij de top. Ze weten wat ze doen, dus hij moet nu een manier vinden om kleine voordeeltjes te pakken."