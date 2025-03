Herbert heeft geen probleem met uitfluiten Verstappen

Het nieuwe Formule 1-jaar is net begonnen, maar de eerste relletjes hebben al plaatsgevonden. Zo werden Max Verstappen en Christian Horner uitgefloten tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen. Volgens Johnny Herbert gaat alle kritiek te ver, en hoort dit er simpelweg bij.

Alle teams presenteerden hun nieuwe liveries vorige maand tijdens een speciaal evenement in de Britse hoofdstad Londen. Toen het de beurt was aan Red Bull, reageerde het publiek nogal fel. Red Bull-teambaas Christian Horner werd duidelijk hoorbaar uitgefloten toen hij het podium betrad, en toen wereldkampioen Verstappen in beeld verscheen klonk er ook gejoel vanuit het publiek. De FIA reageerde fel, en ze gingen vierkant achter Red Bull staan.

Iedereen mag zijn mening geven

Oud-coureur Johnny Herbert heeft er helemaal geen problemen mee. De weggestuurde FIA-steward heeft een andere mening dan zijn voormalig werkgever. De Brit kan zich niet helemaal vinden in alle kritiek op deze zaak. In gesprek met CasinoApps geeft Herbert zijn mening over het fluitconcert voor Horner en Verstappen: "Nu gaat het een stap verder met de FIA die zegt dat het niet de juiste manier is om dingen te doen en dat boegeroep niet altijd een goed iets is. Maar je zou je moeten mogen uitdrukken op welke manier je ook wil."

Max Verstappen wilde in Bahrein niet serieus ingaan op vragen over het boegeroep. Zijn vader Jos Verstappen deelde wel zijn mening over dat onderwerp. Hij stelde dat zijn zoon niet blij was met de fluitconcerten, en dat hij in de toekomst niet meer wil afreizen naar een Formule 1-evenement in Groot-Brittannië. Herbert heeft hier ook een mening over: "Ik las dat Max en Jos zeiden dat ze niet meer zouden terug gaan naar Londen as de onthullingen daar volgend jaar weer wordt gehouden. Dat is dan wat er uit zo'n situatie voorkomt."