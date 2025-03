Ferrari ontkent hardnekkig gerucht over Hamilton

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. De combinatie van de zevenvoudig wereldkampioen en het iconische team is nu al een succes. Ferrari-kopstuk John Elkann ontkent dat Hamilton om commerciële redenen naar het team is gehaald.

Hamilton heeft zijn eerste maanden in dienst van Ferrari achter de rug. Hij was afgelopen week voor iedereen in het scharlakenrood te bewonderen tijdens de testweek in Bahrein. Hij wist de nodige meters te maken in de nieuwe SF-25, en hij stond direct in de schijnwerpers. Vanuit Ferrari was voorzitter John Elkann afgereisd naar het circuit van Sakhir, en dat was veelzeggend. Normaal gesproken komen zulke kopstukken niet af op een testdag.

Oneerlijk voor Hamilton

Veel mensen waren lyrisch over de komst van Hamilton naar Ferrari. Er was echter ook kritiek vanuit een aantal kenners, zo stelde de Belgische autosportlegende Jacky Ickx dat Ferrari Hamilton vooral voor marketingtechnische redenen heeft aangetrokken. Elkann stelt echter dat dit niet klopt, en hij probeert dat uit te leggen in gesprek met het magazine TIME: "Ik denk dat het echt oneerlijk is voor Lewis, je kreeg reacties van mensen die zeiden dat het een marketingoperatie is."

"Lewis heeft dat niet nodig"

Volgens Elkann gaat dit allemaal een beetje te ver. De grote man bij Ferrari is gewoon heel erg blij dat hij in staat is geweest om de zevenvoudig wereldkampioen binnen te halen. Hij gaat verder met zijn verhaal over de geruchten dat Hamilton puur vanwege de marketing is binnengehaald: "De waarheid is dat Lewis dat niet nodig heeft, en Ferrari heeft dat ook niet nodig. Wat we moeten doen is kampioenschappen winnen, en we moeten mooie dingen doen op de baan. Als we dat kunnen doen, dan neemt hetgeen wat we naast de baan doen, over zichzelf gaat heersen. Er zijn echt ongelimiteerde mogelijkheden."