Red Bull geeft grote fouten toe: "We gingen te ver"

Het team van Red Bull Racing hoopt dit jaar beter voor de dag te komen dan vorig seizoen. Tijdens de testweek in Bahrein waren er wisselende geluiden te horen over de RB21. Technisch directeur Pierre Waché geeft nu toe dat de auto van 2024 te complex was.

Red Bull werd vorig jaar slechts derde in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen werd wel kampioen, maar de auto was lastig te besturen. Voor dit jaar is de opdracht dan ook helder: een beter bestuurbare auto maken. Tijdens de wintertest klonken Verstappen en Helmut Marko redelijk positief, maar het was wel duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Red Bull heeft wel het idee dat ze de goede kant opgaan.

Pijnpunten wegnemen

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché is redelijk tevreden. In gesprek met Motorsport.com geeft hij toe dat de RB21 veel lijkt op de RB20: "Hoe de auto er aan de buitenkant uitziet, is vergelijkbaar met vorig jaar. Het is vergelijkbaar, maar niet identiek. Verder is de hele auto veranderd. We hebben ons vooral gericht op de karakteristieken van de auto, met onder meer de aerodynamica en de ophanging, om onze coureurs een beter gevoel te geven. Het moet ook de pijnpunten van vorig seizoen wegnemen. De auto is echt wel anders, en we moeten zien of dat zich gaat uitbetalen."

Potentie

Met de nieuwe RB21 moeten er een aantal zaken worden gecorrigeerd die vorig jaar verkeerd gingen. Daar doet Waché verder ook niet geheimzinnig over: "De auto van 2024 had potentie, maar was complex om te gebruiken en hij was ook verraderlijk in lastige omstandigheden. De auto was erg scherp en door die karakteristieken konden coureurs de auto niet in alle omstandigheden goed gebruiken."

Red Bull ging te ver

Technisch directeur Waché legt uit dat er op dit gebied stappen zijn gezet. Hij gaat verder met zijn uitleg over de RB21: "Voor dit jaar hebben we de potentie van de auto misschien een beetje verlaagd, maar de coureurs moeten de wagen wel beter kunnen gebruiken. Als je een coureur zoals Max hebt, dan kun je het window verkleinen en races winnen, maar misschien zijn we daarin te ver gegaan. Daardoor hebben we onze visie aangepast, niet helemaal maar wel een beetje."