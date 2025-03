FIA opent onderzoek naar bizar moment in Bahrein

De testweek in Bahrein van de Formule 1 liep niet helemaal zoals gewenst. Niet alleen werden de sessies verstoord door regen, er vonden ook een aantal bizarre incidenten plaats. Autosportfederatie FIA heeft aangekondigd dat ze een onderzoek gaan openen naar deze zaak.

Tijdens de testdagen gebeurde er een aantal opvallende zaken. Op de woensdag lag de sessie geruime tijd stil, omdat er een grote stroomstoring was op het circuit. De stroom in de garages was uitgevallen, en de schijnwerpers rondom de baan waren ook uitgevallen. Daar bleef het echter niet bij, want op de vrijdag gingen er nog meer zaken mis. Er kwam gebroken glas op het rechte stuk terecht, maar het vreemdste moment moest nog volgen.

Busjes op de baan

Bij de start van de middagsessie reed er namelijk een touring car het circuit op. Het witte busje reed rond in de uitloopzone bij bocht negen en tien. Op dat moment reden Esteban Ocon en Pierre Gasly op de baan, ook Yuki Tsunoda kwam op dat moment naar buiten. De wedstrijdleiding greep direct in, en ze kozen snel voor een rode vlag. Het was een bizar moment, ook omdat er in de ochtend na het glas-incident nog een quad op de baan reed toen er met de groene vlag werd gezwaaid.

FIA opent onderzoek

De coureurs zullen hier niet blij mee zijn. Sinds het overlijden van Jules Bianchi zijn de regels omtrent voertuigen op de baan aangescherpt. Ook bij autosportfederatie FIA zijn ze niet blij met deze incidenten, en ze gaan ernaar kijken. Een woordvoerder heeft laten weten dat ze een onderzoek gaan openen naar de rode vlag die werd veroorzaakt door een ongeautoriseerd voertuig op de baan. De FIA gaat alle andere incidenten van afgelopen week grondig onderzoeken. Het is niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren, maar ze zullen de zaak hoog opnemen. Het was niet alleen gevaarlijk, het zorgde ook voor hinder voor de teams die toch al weinig testtijd hebben.