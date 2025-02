Verstappen daagt FIA uit met duidelijke middelvinger

Autosportfederatie FIA heeft de regels omtrent wangedrag aangescherpt voor dit jaar. Ze hebben besloten zeer strenge straffen uit te delen als coureurs te ver gaan. Op sociale media is er ophef ontstaan over het gedrag van Max Verstappen tijdens de derde testdag in Bahrein.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een hekel heeft aan schelden en ander wangedrag. Het was dan ook voor niemand een verrassing dat de FIA begin dit jaar besloot de regels aan te scherpen voor dit seizoen. De coureurs kunnen bij een eerste overtreding een grote boete ontvangen, bij een tweede overtreding nog een boete en een voorwaardelijke schorsing en bij een derde overtreding worden ze geschorst en krijgen ze WK-punten in mindering.

Woede in rallywereld

De coureurs reageerden niet bepaald positief op deze nieuwe regels. Niet alleen in de Formule 1 is er ergernis, ook in de andere wereldkampioenschappen van de FIA is er woede. Enkele weken geleden kreeg WRC-coureur Adrien Fourmaux een reusachtige boete toen hij na afloop van etappe had gescholden tijdens een interview. De rallycoureurs reageerden kritisch, en ze kwamen met een open brief richting de FIA. Ze haalden hard uit naar de nieuwe regels, en ze willen graag verandering zien.

Middelvinger in Bahrein

Het is dan ook niet vreemd dat een actie van Max Verstappen is Bahrein voor de nodige onrust zorgt op sociale media. Op een fragment van Verstappen in Bahrein is te zien hoe hij bij het uitrijden van de pitlane zijn middelvinger lijkt op te steken. Het is niet duidelijk naar wie hij de vinger op zou steken, mogelijk keek hij naar een fotograaf. Op sociale media vragen mensen zich af of dit een straf waard is, het kan immers vallen onder het kopje wangedrag. De kans is klein dat de FIA gaat optreden, aangezien er tijdens de testdagen regelmatig minder stevig wordt opgetreden.

Fucked

Verstappen werd vorig jaar al streng gestraft door de FIA. Hij had namelijk het woordje 'fucked' gebruikt tijdens een persconferentie in Singapore. Dit leverde hem een taakstraf op, en dat zorgde voor een vrachtlading aan kritiek vanuit de coureurs. De GPDA kwam met een open brief richting de FIA, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem had hier geen boodschap aan. Uiteindelijk moest Verstappen zijn straf uitvoeren voorafgaand het FIA-gala in de Rwandese hoofdstad Kigali.