Verstappen grote afwezige in spraakmakende Netflix-trailer

Vlak na het einde van de testweek in Bahrein kwamen de Formule 1 en Netflix met opvallend nieuws naar buiten. Ze deelden direct na het vallen van de vlag in Sakhir de trailer voor het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Wat direct opvalt is dat Max Verstappen slechts sporadisch in beeld komt.

Netflix zet op 7 maart het nieuwe seizoen van de hitserie Drive To Survive online. In deze serie wordt de Formule 1-wereld van binnenuit gevolgd. Zoals gezegd, het is een hit. De vorige seizoenen werden miljoenen keren bekeken, gaven Formule 1-prominenten een sterrenstatus en het gaf de populariteit van de Formule 1 een enorme boost. Uit de trailer blijkt dat er weer veel spraakmakende momenten aan zitten te komen.

Spraakmakende verhaallijnen

In de trailer van ruim een minuut is te zien hoe Red Bull-teambaas Christian Horner verbaal ruziet met McLaren-CEO Zak Brown. Daarnaast hint Netflix op een verhaallijn waarbij er veel aandacht is voor het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Ook Flavio Briatore speelt een rol in de trailer, waarmee Netflix lijkt in te spelen op de situatie rondom Jack Doohan en Franco Colapinto.

Verstappen

Wat vooral opvalt, is dat wereldkampioen Max Verstappen niet aan het woord komt in de trailer. Hij is alleen te zien in shots van zijn zeges, en zijn naam wordt genoemd in een aantal scenes. Verder lijkt Verstappen haast te zijn vergeten, en dat is niet heel bijzonder. In het verleden sprak Verstappen namelijk zijn haat voor de Netflix-serie uit, en weigerde hij zelfs mee te werken aan de opnames. Uiteindelijk kwam hij daar gedeeltelijk op terug, maar het feit dat er veel werd geknipt en geplakt in de reeks zorgde er wel voor dat Verstappen veel medestanders kreeg. Of Verstappen in de afleveringen zelf wel aan het woord komt, is nog niet duidelijk.