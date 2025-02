Verstappen nu al blij: "Slechter dan vorig jaar kon niet!"

Max Verstappen hoopt deze week zijn eerste stappen naar een vijfde wereldtitel te zetten. Hij begon op woensdagmiddag met zijn rondjes, en morgen mag hij de hele dag rijden. Hij is vooralsnog tevreden met de RB21, en stelt lachend dat het niet slechter kan dan vorig jaar.

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een flink tegenvallend seizoen in de Formule 1. Na de Grand Prix van Miami vielen ze ver terug, en dit jaar willen ze dus weer stappen gaan zetten. Tijdens deze testweek willen ze goed kennismaken met de RB21. Verstappen reed zijn eerste rondjes op woensdag, en morgen zal hij de hele dag voor zijn rekening gaan nemen voor Red Bull.

Pace

Verstappen is vooralsnog tevreden met de prestaties van de RB21. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen is duidelijk als hij de auto bespreekt met Motorsport.com: "Qua pace is het lastig te zeggen waar we staan, maar ik heb in ieder geval genoten. Dat is volgens mij het belangrijkste. De auto is voorspelbaarder, al moet ik zeggen dat onze auto hier vorig jaar al niet slecht was."

Lessen geleerd

Vorig jaar was Verstappen ook tevreden in Bahrein. Toen viel Red Bull na Miami uit elkaar, maar het team weet niet wat er ongeveer mis is gegaan. Dit is volgens Verstappen ook het geval: "Ik denk wel dat het team heeft geleerd van vorig jaar. We hebben geprobeerd om die problemen op te lossen. Nu moeten we kijken hoe de auto het in Australië doet, wat weer een compleet ander circuit is."

Slechter kan niet

Verstappen wil dus nog niet te hard van stapel lopen. De Nederlandse coureur wordt gevraagd of hij denkt dat het seizoen over het algemeen kan verlopen: "Nou ja, slechter dan vorig jaar kan toch niet! Ik denk dat de richting die we opgaan in ieder geval de juiste is. Nu moeten we die richting verder volgen, en zien hoeveel we eruit kunnen gaan halen. Het is nog vroeg in het jaar, en er zijn nog veel dingen die we willen verbeteren. Ik heb er gisteren in ieder geval van genoten. Dat is al een belangrijk verschil met het afgelopen jaar."