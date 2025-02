In beeld: Spectaculaire testdag 2 in Bahrein

De tweede testdag op het circuit van Bahrein is een feit. Op het circuit in de woestijn werd er vandaag zelfs in de regenen gereden. De stroom deed het vandaag gewoon waardoor er geen oponthoud was, en de lampen zorgde tevens voor mooie plaatjes.

In de ochtendsessie was de regen nog de spelbreker op het circuit van Sakhir in Bahrein. De coureurs stonden hierdoor heel lang binnen, want de meeste teams hadden geen regenbanden geselecteerd voor deze testweek. Haas had dat wel gedaan, en daardoor kon Esteban Ocon in de ochtend nog de nodige meters rijden. In de middag kon Oliver Bearman dat ook doen, waardoor de Amerikaanse renstal heel productief was.

Max Verstappen hoefde vandaag niet te rijden, maar hij was wel aanwezig op het circuit. De Nederlander meldde zich in de perszaal om daar antwoord te geven op de vragen van de internationale media. Verstappen reageerde sarcastisch op vragen over het feit dat hij werd uitgefloten door de aanwezige Britse fans bij het F1 75 Live-evenement van vorige week. In de perszaal werd Verstappen weer veelvuldig gefotografeerd door de aanwezige fotografen.

Middag

Op de baan viel er in de middag genoeg te beleven. De stroom deed het vandaag wel, en daardoor lag de sessie niet heel erg lang stil. Onder het kunstlicht vertoonden de coureurs in de middag en avond hun kunsten. Carlos Sainz reed de hele dag voor Williams, en hij reed de snelste tijd. Zijn voormalig werkgever Ferrari maakte de top drie compleet met hun coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De focus ligt tijdens de testdagen niet op het noteren van snelle rondjes, maar toch doet het de teams goed als ze hun coureurs bovenaan de tijdenlijsten zien. De combinatie van flitste liveries en de kunstlichten zorgden eveneens voor een grote hoeveelheid mooie foto's.