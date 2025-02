FIA-president woedend op Britse fans die Verstappen uitfloten

Max Verstappen en Christian Horner werden vorige week tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen uitgefloten. Dit moment heeft veel losgemaakt in de Formule 1. Mohammed Ben Sulayem spreekt er nu weer zijn walging van uit.

Vorige week presenteerden alle tien de teams hun nieuwe kleurstellingen tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena in Londen. Toen Red Bull aan de beurt was en teambaas Horner het podium betrad, klonk er gefluit vanuit de zaal. Hetzelfde gebeurde toen regerend wereldkampioen Verstappen ten tonele verscheen. De FIA kwam snel met een statement, maar verder haalden de meeste mensen hun schouders op over deze zaak.

Grote hoeveelheid haat

FIA-president Mohammed Ben Sulayem doet dat niet. Hij is woedende op de fans die het in hun hoofd hebben gehaald om te fluiten. Hij wordt boos geciteerd door Motorsport Magazine: "De helft van de officials heeft te maken met online haat. Meer dan de helft van de reacties zijn vrouwonvriendelijk en racistisch. Negen op de tien federaties vrezen dat de atleten afhaken als dit zo doorgaat. We zagen de haat bij de reactie van het publiek op Verstappen en Horner in Londen. Twee mensen die zoveel hebben bijgedragen aan onze sport zouden niet zo behandeld mogen worden. Niemand zou zo behandeld mogen worden."

Onacceptabel

Ben Sulayem is er woedend over. Hij spreekt harde taal in het vervolg van zijn verhaal: "Dit gedrag is onacceptabel, ik kan dit niet meer accepteren. Onze rol als regelgevers en beschermers van de essentie van de autosport vereist dat we ons uitspreken tegen alle vormen van intimidatie van atleten en dat we er krachtig tegen optreden. Op alle niveaus wordt onze sport ondersteund door respect en ik dring er bij de sportgemeenschap op aan om na te denken over de impact van hun acties, zowel online als offline."