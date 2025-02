In beeld: de tweede testdag in Bahrein

De tweede testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein is in volle gang. In de ochtenduren konden de coureurs echter niet zoveel rondjes rijden, omdat het begon te regenen. De regen was niet prettig voor de coureurs, maar het leverde wel weer een aantal mooie plaatjes op.

De dag begon met spetters. De coureurs arriveerden met paraplu's en regenjassen op de baan. Toen de sessie van start ging zag alles er echter iets anders uit. De regen was verdwenen, en ze konden weer gaan rijden. Na een uurtje besloten ze echter weer naar binnen te gaan, want de regen kwam weer terug. De baan was nat, en dat zorgde ervoor dat er weinig actie was voor de rest van de middag.

Ocon

De regen zorgde ervoor dat de coureurs in de pitlane stonden en dat gaf de fotografen de kans om even een paar mooie plaatjes te schieten. Alleen Esteban Ocon kwam de baan op in de regen, omdat zijn team Haas ervoor had gekozen om regenbanden mee te nemen naar Bahrein. Dat betekende dat de wereld eventjes kon genieten van actie op de baan, maar verder was het rustig.

Rust

De tweede dag zorgde dus voor de nodige rust. Bij de teams werd er rustig doorgewerkt, en ze hopen later vandaag weer veel meters te kunnen maken op de baan. Morgen is er weer een dag, al lijkt de regen vooralsnog niet te zijn verdwenen. Het leverde hoe dan ook weer veel bijzondere plaatjes op. Het moet voor een goede voorbereiding zorgen op het nieuwe seizoen, dat volgende maand van start gaat in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne worden de eerste competitieve rondjes van het seizoen gereden. Het lange wachten is dan eindelijk echt voorbij, maar vandaag kan er nog worden genoten. Check de nieuwe foto's in het onderstaande album.