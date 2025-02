Onbestuurbare Red Bull geeft reden tot zorgen

Liam Lawson zit deze ochtend achter het stuur van de RB21 van Red Bull in Bahrein. Tijdens de eerste testsessie van het jaar zag het er niet heel erg goed uit op een paar momentjes. Een spin zorgde direct voor bezorgde blikken.

Lawson neemt deze ochtend de honneurs waar voor Red Bull. De Nieuw-Zeelandse coureur moet de auto in de middag afstaan aan Max Verstappen, maar kreeg nu de kans om zich te laten zien. Het zag er redelijk lastig uit, want er waren een aantal momenten waar het bijna mis leek te gaan. Lawson ging een aantal keren wijd, maar aan het einde van de ochtend ging het bijna mis.

Spin

Vlak voor het ingaan van het laatste uur stond Lawson namelijk ineens achterstevoren op de baan. Hij was gespind in zijn RB21, maar hij wist de auto uit de muur en de grindbak te houden. Het was een ouderwets schrikmomentje in de sessie, en bij Red Bull waren er een paar zorgelijke blikken te zien. De vraag is namelijk of de Red Bull-bolide zich wel gedraagt op de manier zoals ze willen zien. Red Bull wil dit jaar terug gaan slaan in de Formule 1, nadat het vorig jaar niet lekker liep.

Balansproblemen

Red Bull viel vorig jaar ver terug in de koningsklasse. Ze moesten genoegen nemen met de derde plaats in het constructeurskampioenschap, en dat was niet wat ze wilden. Er waren vorig jaar veel balansproblemen bij Red Bull, en dat zorgde voor de frustratie bij Max Verstappen. Ze willen dan ook proberen om dit jaar voor een betere auto te zorgen, maar het is nog maar de vraag of dit wel is gelukt. De spin van Lawson was pijnlijk, en het zorgde voor vraagtekens. Het positieve voor Red Bull is dat de testweek nog maar net is begonnen, er kan nog genoeg gebeuren.