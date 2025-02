"Hamilton diende opvallend verzoek in bij Ferrari"

Lewis Hamilton rijdt vandaag zijn eerste Ferrari-rondjes in een officiële Formule 1-sessie. Op het circuit van Bahrein rijdt hij deze ochtend zijn rondjes, maar het is niet zijn eerste kennismaking met de SF-25. Hij heeft sinds zijn eerste rondjes de nodige dingen laten veranderen.

Hamilton reed vorige week op het circuit van Fiorano zijn eerste rondjes met de SF-25. De Italiaanse renstal had daar de shakedown georganiseerd. Hierdoor kunnen de coureurs goed voorbereid aan de testdagen beginnen, en hebben ze zich al een beetje op hun gemak kunnen voelen in de auto. Vandaag kunnen ze echt aan de bak gaan, want er zijn geen restricties meer.

Shakedown

De impact van Hamilton bij Ferrari is al merkbaar. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer heeft Hamilton na de shakedown een aantal veranderingen aangevraagd. Volgens het medium heeft Hamilton gevraagd om een aantal kleine aanpassingen met het oog op de testdagen van deze week. De veranderingen zouden dus klein zijn, en ze zouden niet voor grote verschillen met de wensen van Charles Leclerc zorgen. De Monegask komt later vandaag ook in actie voor Ferrari.

Pedalen

Hamilton is voortvarend begonnen aan zijn tijd bij Ferrari. Vorige maand reed hij zijn eerste TPC-test voor Ferrari, en toen zou hij hebben gevraagd om veranderingen aan de pedalen. Dit moet er allemaal voor zorgen dat Hamilton zich dit jaar op zijn gemak kan voelen in de nieuwe wagen. De Brit gaat dit jaar op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel, en dat zou zijn legende compleet maken. Of dit echt gaat lukken, moet nog blijken. Vandaag moet de eerste stap richting dit grote succes worden gezet door Ferrari en Hamilton. Hij kwam begin dit jaar over van Mercedes, waar hij sinds 2013 voor reed. Dat hoofdstuk is nu gesloten, en zijn vragen bij Ferrari laten zien hoe serieus hij dit neemt.