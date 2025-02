In beeld: De eerste meters van Verstappen in 2025

Max Verstappen is vandaag de baan opgekomen voor zijn eerste meters in een Formule 1-bolide van het jaar. De Nederlander werkte de shakedown af voor Red Bull op het circuit van Sakhir In Bahrein. Ook Liam Lawson kwam bij deze filmdag in actie.

Normaal gesproken organiseert het team van Red Bull een shakedown op het circuit van Silverstone. In de voorgaande jaren van de Oostenrijkse renstal op deze baan te vinden om de eerste meters te maken, maar dit jaar is alles anders. Aangezien Red Bull vorige week alleen de livery presenteerde in Londen, was dit het ideale moment om in actie te komen. Tot één dag voor de start van de wintertest hebben ze de nieuwe wagen geheim gehouden.

Testweek

Vanochtend deelde het team de eerste beelden van de gloednieuwe RB21. De eerste foto's waren tamelijk mysterieus, want Red Bull wil vanzelfsprekend nog niet alles laten zien. Later op de dag lekte de eerste beelden van de RB21 op de baan wel uit, en Red Bull deelde zelf ook een grote hoeveelheid foto's. Eén dag voor het begin van de testweek hebben ze dan toch de buitenwereld laten meegenieten van hun bolide.

Wennen aan de auto

Wereldkampioen Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson konden vandaag wennen aan de auto. Het draaide er volgens Verstappen vooral om dat ze zich op hun gemak voelde. Vanaf morgen begint het echte werk, en gaan ze zoveel mogelijk kilometers rijden als mogelijk is in drie testdagen. Verstappen en Lawson komen morgen allebei in actie, en op donderdag en vrijdag kiest Red Bull ervoor om beide coureurs een volledige dag te laten rijden. Weinig teams zullen dat gaan doen, en op deze manier is Red Bull uniek. Het moeten de eerste stappen van Red Bull worden naar een nieuwe constructeurstitel en een vijfde wereldtitel van Verstappen.