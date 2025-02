Verstappen genoot van eerste meters in RB21

Max Verstappen heeft vandaag zijn eerste meters gemaakt in de nieuwe RB21. Tijdens de shakedown van Red Bull op het circuit van Bahrein kroop hij voor het eerst achter het stuur van de auto. Verstappen heeft er in ieder geval van genoten.

Vlak voor het begin van de testweek in Bahrein kwamen Verstappen en zijn teamgenoot Liam Lawson voor het eerst in actie. Op het circuit van Sakhir in Bahrein werkten ze een filmdag af met de RB21. Het was de eerste keer dat de auto de baan op kwam, maar Verstappen en Lawson mochten niet alles geven. In totaal mocht Red Bull slechts 200 kilometer rijden, en moesten ze gebruikmaken van speciale banden.

Fijn om te rijden

Verstappen is de regerend wereldkampioen, en hij hoopt dat de RB21 hem weer een titel gaat bezorgen. Na afloop reageerde hij dan ook enthousiast in een review van Red Bull: "Het is goed om terug te zijn op het circuit van Bahrein voordat we beginnen aan de testdagen. Het is heel fijn om weer te mogen rijden en voor het eerst in de RB21 te stappen. Ik heb een paar rondjes gereden, maar vandaag draaide het erom dat ik me op mijn gemak zou voelen in de auto, om te zien of alles past. De komende dagen zullen we meer leren over de auto."

Beperkingen

Verstappen hoopt dat Red Bull een aantal zwakke punten van vorig heeft weten op te lossen. De Nederlander legt het uit als hij zijn verhaal vervolgt: "We weten wat de beperkingen van de auto van vorig jaar waren, dus het is belangrijk dat we de komende dagen de snelheid analyseren om te kijken of er vooruitgang is. We hebben niet te veel tijd voordat de eerste race eraan komt, dus we hopen tijdens de testdagen veel kilometers te maken met de auto en veel runs te doen om te begrijpen waar we tijd kunnen vinden."