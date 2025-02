Bekend Red Bull-gezicht kondigt afscheid aan

Een bekend gezicht bij het team van Red Bull Racing stopt ermee. Het gaat om de monteur Calum Nicholas. Hij kondigt zelf zijn afscheid aan en hij stelt dat hij een nieuwe rol gaat krijgen binnen het team van Red Bull.

Normaal gesproken staan monteurs bij Formule 1-teams niet zo in de spotlights. Bij Nicholas was dat echter anders. De Red Bull-monteur groeide uit tot een bekend gezicht in de paddock en de media. Hij verscheen in veel podcasts, werd vaak geïnterviewd en is zeer actief op sociale media waar hij zaken over zijn werk deelt. Daarnaast bracht hij eerder deze maand een boek uit over zijn werk in de Formule 1 en bij het team van Red Bull Racing. Nicholas was te zien aan de kant van de garage van Max Verstappen, en daardoor was hij regelmatig in beeld.

Populair gezicht

Hij groeide uit tot een populair gezicht, maar hij stelt nu zelf dat hij zijn pak aan de wilgen gaat hangen. In een post op X kondigt hij zijn afscheid als monteur in de Formule 1 aan. Na vijftien jaar als monteur werkzaam te zijn geweest in de autosport, waarvan dertien in de Formule 1, vindt hij het wel welletjes. Nicholas schrijft dat hij dankbaar is voor zijn tijd in de sport en hij bedankt iedereen voor hun steun.

Geen definitief vertrek

De Britse monteur gooit de Red Bull-deur niet helemaal achter zich dicht. Hij schrijft namelijk dat hij binnen het bedrijf actief blijft als ambassadeur van het team. Wat hij in deze rol gaat doen, is nog niet bekend. Het vertrek van Nicholas is waarschijnlijk niet lastig op te vangen voor Red Bull. Eerder namen ze afscheid van grote namen als Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Ze gaan dit jaar op jacht naar de vijfde wereldtitel van Max Verstappen.