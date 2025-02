Video: Verstappen heeft shakedown RB21 in Bahrein voltooid

Het team van Red Bull Racing is de baan opgegaan met hun gloednieuwe bolide. Op het circuit van Sakhir in Bahrein hebben ze de shakedown uitgevoerd met de RB21, het moet de nieuwe titelwagen van Max Verstappen worden.





Na een tegenvallend 2024 is alle hoop bij Red Bull gevestigd op deze nieuwe wagen. Het is voor het eerst in jaren dat topontwerper Adrian Newey niet betrokken is bij de auto. Hij is overgestapt naar Aston Martin , en dit is een flink verlies voor Red Bull. Toch hebben ze goede hoop dat ze dit jaar weer de strijd aan kunnen gaan met de concurrentie.



Vorig jaar eindigde Red Bull slechts op de derde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs. Dit jaar moet daar verandering in komen, en gaan ze de strijd weer vol aan met Ferrari, McLaren en Mercedes. Vlak voor het begin van de testweek komt Red Bull nu dus in actie met de nieuwe wagen. Op het circuit van Sakhir zijn Max Verstappen en Liam Lawson nu in actie gekomen met de nieuwe auto. Ze hebben de eerste meters vandaag gereden tijdens de shakedown.



Tijdens zo'n shakedown kunnen de teams nog niet alles doen. Het is officieel gezien een filmdag, en dat betekent dat ze zich aan een aantal strenge regels moeten houden. Zo mogen ze maximaal 200 kilometer rijden met de auto en moeten ze gebruikmaken van een setje speciale banden van bandenleverancier Pirelli. Ze kunnen dus niet vol uit gaan, maar ze kunnen wel kennismaken met de auto. Als er iets niet in orde blijkt te zijn, dan kunnen ze met een aanpassing komen. Het is de eerste keer dat de wereld een glimp kan opvangen van de RB21, want in de afgelopen weken had Red Bull de livery alleen nog maar getoond op een zogenaamde showcar.