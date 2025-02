WEC-legende kon F1-comeback maken bij Red Bull

Red Bull heeft in de afgelopen jaren veel coureurs laten debuteren in de Formule 1. Voor veel van hen bleek de koningsklasse soms een stapje te zwaar te zijn. Sébastien Buemi is na zijn Formule 1-exit niet weggegaan bij de Red Bull-familie en hij onthult dat er zelfs een comeback mogelijk was.

Buemi reed van 2009 tot en met 2011 in de Formule 1 voor het team van Toro Rosso. Bij het zusterteam van Red Bull wist hij slechts 29 WK-punten te scoren. Na zijn avonturen in de koningsklasse werd hij fabriekscoureur bij Toyota in het WEC, en ging hij rijden in de Formule E. In beide klassen groeide hij uit tot een grote naam, en wist hij grote zeges en titels te pakken. Zijn loopbaan werd dus toch succesvol.

2018

Volgens de Zwitser was er een mogelijkheid om terug te keren in de Formule 1. Buemi legt het opmerkelijke verhaal uit in een interview met Formel1.de: "Ik heb een gesprek gehad met Horner en Marko in 2017 of 2018. Ik denk dat het in 2018 was. Het had weinig zin om terug te keren. Ik had goede contracten in de Formule E en bij Toyota. Het was duidelijk waar mijn toekomst lag. Ik geloof dat ik weer de kans zou krijgen om voor Toro Rosso te rijden. Zoals gezegd had dat weinig nut, het was voor mij beter om dit te blijven doen dat terug te keren in de Formule 1."

Prima leven

Buemi kan namelijk ook prima leven met zijn werk in de Formule E en in het WEC. Hij is nog wel betrokken bij het team van Red Bull, maar zijn huidige leven bevalt hem opperbest: "Ik heb veel geluk gehad in het World Endurance Championship en in de Formule E. Ik heb beide kampioenschappen gewonnen. Ik was snel, maar je moet ook op het juiste moment bij het juiste team belanden. In de Formule 1 werkte het niet."